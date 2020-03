Hospitalizan a Magistrado de Coahuila Homero Ramos Gloria

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El actual Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y ex Procurador de Justicia del Estado en el sexenio pasado, Homero Ramos Gloria, se encuentra hospitalizado con un cuadro de mediana gravedad, revelaron fuentes cercanas.



El ex Procurador recibe atención médica en una clínica privada al norte de la ciudad, donde esta internado en la sala de cuidados intermedios. Se desconoce la causa de su malestar.



Cuestionados sobre la salud del Magistrado, distintas fuentes en el Poder Judicial de Coahuila dijeron no tener información adicional.



Ramos Gloria estuvo hospitalizado en septiembre del año pasado en la misma clínica privada, a donde llegó con un cuadro de hemorragia interna en el sistema gastrointestinal.