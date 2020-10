Hospitalizan al presidente de Argelia por posible contagio

Escuchar Nota

Argelia.- El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, que ya estaba en cuarentena desde el sábado tras un posible contagio en su entorno, fue ingresado en un hospital militar en Argel, pero "su estado de salud no genera ninguna preocupación", anunció el martes la presidencia.



Tebboune, de 74 años, fue ingresado cinco días antes de la celebración del referéndum sobre la reforma constitucional, que debería servir, según el presidente, para fundar una "Argelia nueva".



"Por recomendación de sus médicos, el presidente Abdelmadjid Tebboune fue ingresado en una unidad de cuidados especiales en el hospital central del ejército Ain Naadja en Argel", precisó la presidencia en un breve comunicado.



"Su estado de salud es estable y no genera ninguna preocupación", añadió el comunicado, en el que no se precisaron los motivos del ingreso.



El jefe de Estado anunció el sábado que había decidido aislarse "voluntariamente" durante cinco días tras posibles contagios por el covid-19 de varios altos cargos de la presidencia y el gobierno.



Tebboune también tenía previsto inaugurar el miércoles por la noche la sala de plegarias de la Gran Mezquita de Argel, la tercera más grande en el mundo, durante la víspera de la fiesta de Mawlid (nacimiento de Mahoma).



Tras un leve incremento durante varias semanas, Argelia hace frente a un aumento significativo de los casos de covid-19 desde hace dos semanas.



Más de 57 mil personas dieron positivo en este país del Magreb, de 44 millones de habitantes, donde hubo más de 1.930 fallecidos por el nuevo coronavirus, según datos oficiales.