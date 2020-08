Hospitalizan de urgencia a Simon Cowell por un terrible accidente

Escuchar Nota

“Simon se rompió la espalda y será operado esta noche”, informó el representante del cantante y juez de America’s Got Talent al programa estadunidense Today.

Uno de los jueces más rudos de reality shows como American Idol y The X Factor,, California, publica Milenio Hasta el momentocontó el representante. Sin embargo, no especificó qué tipo de lesión de espalada tiene Simon Cowell, por lo que medios estadunidenses señalan que una “espalda rota” en ocasiones se utiliza para referirse a una fractura en una parte de la columna vertebral.Debido a que no se conoce la gravedad del accidente de Simon Cowell, reality show que estaba previsto para la próxima semana, el 11 de agosto. También se desconoce si se recuperará para la versión británica del programa.En los últimos mesesLa estrella de los concursos de televisión apostó por un estilo de vida más saludable tras sufrir una caída desagradable., causado por la presión arterial baja. Después de ese incidente, Cowell se percató que su “vida de vampiro”, en la que salía todas las noches, no lo estaba ayudando. Entonces con la caída se acordó que no era “invencible” y que tenía la “responsabilidad” de tomar el control de su salud, por lo que decidió mantenerse en forma y bien para su hijo Eric.