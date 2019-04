Hospitalizaron a Pelé en París

El ex futbolista brasileño Pelé, de 78 años, fue hospitalizado en París tras participar de un acto publicitario con el jugado francés Kylian Mbappé, delantero del París Saint-Germain. Según medios franceses, el legendario campeón del mundo con Brasil ha sido internado por precaución y está fuera de peligro.Según informó el canal de televisión francé RMC Sport y confirmó ESPN Brasil, Pelé sintió fiebre durante la noche y fue transportado desde su hotel a un hospital en la capital francesa, donde todavía permanece por cautela.En diálogo con ESPN, Joe Fraga, uno de los agentes del "O Rei" dijo que su salud no está en riesgo y explicó que fue hospitalizado solamente "por si acaso".Pelé y Mbappé fueron reunidos este martes en la capital de Francia para participar de un evento de una famosa marca de relojes que auspicia a ambos. En dicho encuentro, el astro brasileño aseguró que el delantero del PSG, quien es segundo jugador más joven en marcar un gol en una final de un Mundial (2018) justamente tras el legendario jugador brasileño (1958), puede alcanzar la barrera de los 1.000 goles como profesional, como lo hizo el ex futbolista del Santos.Esta reunión entre Pelé y Mbappé estaba originalmente programada luego de la Copa del Mundo 2018, pero se pospuso debido a los problemas de salud de Pelé, quien no pudo viajar a Rusia a presenciar el evento. Tampoco pudo encender la antorcha en los Juegos Olímpicos de 2016 y en el sorteo del Mundial 2018 apareció en silla de ruedas.