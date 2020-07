Houston, tenemos un problema: Gas natural vs Parque energético

Escuchar Nota

Aún que el título de este documento hace referencia a una frase popular de Estados Unidos pero sin embargo como cultura general vale la pena aclarar que es una errónea cita de una frase proferida por el astronauta Jack Swigert durante los problemas derivados del viaje en el Apolo 13 al darse cuenta de que una luz de advertencia acompañaba un estallido en aquella expedición el 13 de abril de 1970, donde las tres fuentes generadoras de ENERGÍA se habían colapsado.están por sufrir uno de los más grandes retos, donde se restringiría su capacidad de proveer a nuestro país la energía que demanda en tiempo, forma y bajo costo.A diferencia de aquella frase ya mencionada erróneamente utilizada, esta vez las señales nos indican otra cosa que pondría en caída libre la sustentabilidad energética de nuestro país.y que las apuesta a las energías renovables no van a resolver.Si el efecto económico y de producción en el sector norte americano crea un escenario como el que ya se ve venir, en dos años tendremos un escenario de descenso en las importaciones de gas natural, el país tendría que racionar el suministro eléctrico a todos los sectores dado el parque energético actual en el que basamos el suministro eléctrico.No contar con gas natural en el mediano plazo y si el efecto de falta de oferta de EE. UU. nos alcanza, nos llevaría a la era medieval en unos cuantos meses y jamás podríamos recuperarnos. No daría tiempo de incorporar o traer gas natural de otras regiones por medio de Gas Natural Licuado (LNG), porque no contamos con suficientes centrales de regasificación en nuestro país.Las renovables no van a cambiar en nada el abasto sostenible de aquí a dos años, su aportación sigue y seguirá siendo marginal dentro de dos años.y de carbón sería peor aún las condiciones para responder a una escasez de gas natural, ya que entre esas dos tecnologías contamos con unos 18 GW de potencia, más la nuclear y la geotermia llegamos en total a unos 20 GW con potencia base disponible de forma permanente, que no alcanzan ni para la mitad de los 43 GWh que se requieren en tiempo real para cubrir la demanda diaria de electricidad.Contamos con más de 32 GW de potencia de gas natural, que, si llegarán a estar indisponibles, sería catastrófico, hablamos del colapso de México en dos años. No prever eso y no enfocarse a resolverlo rápidamente sería un error.Tenemos 12.5 GW de hidráulica que están disponibles sólo puntualmente, no contamos con ella de forma permanente, sólo unas cuantas horas al día. Luego, tenemos que la eólica cuenta con 6 GW de potencia instalada y la solar 5 GW de capacidad instalada.se pueden garantizar de forma más o menos permanente, y estoy siendo optimista, ya que, en Alemania, como referencia para los datos, la eólica sólo garantiza el 10% máximo de forma permanente y el 30 % en promedio más o menos con frecuencia durante el año.de capacidad instalada lo multiplicamos por un 30% de disponibilidad da 7 GW disponibles en promedio de renovables de forma más o menos permanente.Entonces, si sumamos los 20 GW de potencia base disponible de forma permanente (combustóleo + carbón+ nuclear + geotermia) más unos 7 GW de renovables disponibles con cierta frecuencia, nos da una capacidad para generar unos 27 GWh en tiempo real para cubrir una parte de los 43 GWh en tiempo real.Ahora bien, si restamos los 43 GWh de la demanda menos 27 GWh que tenemos en tecnologías diferentes al gas natural, tenemos que nos faltan 16 GWh por abastecer.de nuestras importaciones sólo tendríamos disponibles aproximadamente 16 GW de capacidad en centrales de ciclo combinado y estaríamos al límite.existentes para echarlo al asador y eso implica preparar las cadenas productivas de proveeduría nacional para energía fósil, que es donde ya tenemos capacidad disponible.De todas formas, no nos salvamos de un racionamiento a base de apagones programados que nos llevaría a una situación peor que la que está enfrentando Venezuela. Espero no caer en un estado donde mi pensamiento es demasiado alarmista, pero espero que entendamos la urgencia del problema que enfrentamos., donde los operadores del sistema eléctrico jamás previeron que de un día para otro llegaran a perder de sopetón más del 30% de su capacidad de generación eléctrica que les permitía la nuclear. Pero ellos la libraron porque tenían, además de las nucleares, centrales de gas natural y de carbón.Si ese fenómeno hubiera ocurrido en Francia, ese país hubiera regresado a la edad media en una semana, porque el 70% de su electricidad depende de la energía nuclear, ya que no han diversificado su suministro eléctrico.Una abrupta variación en el mercado de gas natural en Estados Unidos nos dejaría en descubierto, totalmente desprotegidos, tendríamos que importar gas natural licuado en urgencia de otras regiones y eso seria catastrófico para la economía y la competitividad del país.¿Cuál es la razón y en que esta fundamenta para si quiera pensar que esto es posible? Hay en proceso varios problemas que evidencian que la industria petrolera del gas natural en Estados Unidos está colapsando.; segundo, el desplome de la cantidad de equipos de perforación y activos (rig count) en Estados Unidos para la continua preformación que este sector demanda; tercero, la reducción impresionante de la solicitud de pozos de disposición de aguas usadas y; cuarto, quiebras masivas de las empresas petroleras dedicadas al shale, entre las más emblemáticas la de Chesapeake.Otro factor que también van a afectar de otras variables a esta tormenta es el problema de la cancelación de proyectos de mega ductos de gas y petróleo en Estados Unidos, el recrudecimiento de las medidas en contra de el venteo (quema) de gas asociado en la cuenca de Permian que cada día deja de ser atractivo para los inversionistas y prospectos futuros.En conclusión, no estamos en una situación que se pueda predecir fácilmente, pero es evidente que es de mucha turbulencia, las tendencias de crecimiento, que daban confianza, fueron rotas, y ahora todo es incertidumbre en el mercado del gas natural de Estados Unidos.y esto es una bomba de tiempo para la sustentabilidad del parque energético mexicano que actualmente es dependiente del suministro extranjero en gran medida para conservar la oferta que el país necesita para su consumo.Las decisiones en la que ya vamos tarde esperamos se tomen considerando los riesgos que son evidentes, y que que los actos en materia de energía se hagan siendo realistas y protegiendo nuestra soberanía y seguridad energética.