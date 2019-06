Houston, tenemos un problema

Bomba en Texas. Por si hubiera pocas noticias de alcance en la NBA en las últimas semanas, una información reciente de Yahoo! Sports asegura que Chris Paul ha pedido salir traspaso de Rockets de Houston debido a su mala relación con James Harden.Según la citada publicación la relación entre ambos es nefasta y ha llegado a un punto “insalvable”, por lo que ninguno de los dos quiere seguir en el mismo vestuario.Al parecer Chris Paul ya ha pedido el traspaso a la directiva de los Rockets y Harden expresó un “él o yo” después de que terminase su temporada a manos de Golden State en Semifinales de Conferencia. Lo cierto es que desde hace semanas se venían filtrando informaciones acerca de problemas entre ambos jugadores, pero hasta ahora no se había llegado a afirmar que la situación entre ambas estrellas era tan negativa.Yahoo! Sports asegura que Harden y Paul estuvieron casi dos meses sin hablarse durante la temporada y que Paul ha tratado de hablar en los últimos días con Harden sin que este le haya devuelto la llamada.“No hay respeto alguno por las dos partes. Necesitan separarse. Chris no respeta la situación de James en la liga y James no respeta el trabajo que ha hecho Chris hasta el momento”, ha asegurado una fuente al medio digital.