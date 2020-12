How Bad is Your Spotify: La página que mide qué tan mala es la música que escuchas

Escuchar Nota

En los gustos siempre se rompen géneros y si bien sentir vergüenza por lo que se escucha o calificar un tipo de música superior a otra es una actitud bastante infantil, lo cierto es que la raza humana no puede dejar de intentar clasificar toda creación artística por cuán buena o mala sea, así como no puede evitar sentir algo con una canción en específico.Si bien estos juicios de valor sobre la música pueden ser perjudiciales o hasta pueden provocar que las personas no disfruten como deberían lo que quieren escuchar a la hora que deseen escucharlo, en ocasiones son una forma divertida de burlarse de uno mismo y de los propios gustos que sabemos que sí o sí a alguien más en el planeta tachará de horrendos o poco elevados.Ese es el punto del bot en la página How Bad is Your Spotify , que se ayuda de la inteligencia artificial pary cuán vergonzosos pueden ser.La página fue desarrollada por, una publicación digital que ideó este proyecto. La inteligencia artificial detrás del proyecto fue entrenada por, no sólo para analizar todos los datos, sino poder tener un humor ácido que determine cuán terrible es tu gusto musical.Sus desarrolladores utilizaron un corpus de 2 millones de indicadores de lo que se cree que es buena música. Esos indicadores incluyeron reseñas y recomendaciones de sitios y medios dedicados a la crítica musical... por lo que en teoría deberían saber qué es la buena música... aunque todos sabemos que la crítica y lo canónico nunca es la regla.Como otros de su tipo, esta página. Así que con How Bad is Your Spotify no hay manera de que ninguna sesión privada oculte tus gustos más culposos.Una vez le hayas dado acceso a tu cuenta de Spotify –el cual puedes retirar después de probar la página– el bot comenzará a analizar y hacer, dando varias opciones para contestar incluidos "sí", "no" o si "compartes tu cuenta con alguien más".Conforme las preguntas y el análisis continúe, la inteligencia artificial detrás de How Bad is Your Spotify seguirá haciendo comentarios con respecto a tus gustos musicales y cuánto escuchas a un artista o canción en específico, al tiempo que en la parte inferior muestra un desplegado de los álbumes que está analizando. Además de mostrarte juegos comoque te harán decidir entre tus artistas favoritos.Finalmente, después de unos cuantos segundos de análisis, la inteligencia artificial de la página comenzará a darte datos precisos sobre cuán malo es tu gusto, desde las canciones que escuchas demasiado, los artistas que has escuchado hasta la saciedad y hasta la época en la que estás estancado.