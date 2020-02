How I Met Your Mother llega a Amazon Prime Video

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de quedar fuera de Netflix desde hace algunos meses, por fin Cómo Conocí a Tu Madre regresa al streaming de la mano de Amazon Prime Video.



Las nueve temporadas de la serie estarán disponibles a partir del 1 de marzo en la mencionada plataforma.



Otras producciones que llegarán el próximo mes son La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos: Las Dos Torres, El Último Cazador de Brujas, Midsommar, El Libro de la Selva y Keeping Up With The Kardashians, entre otros.



No cabe duda que conforme pasan los meses el catálogo de Amazon Prime Video es cada vez más nutrido.