Hoy Cobré y Maldita Pobreza de Bad Bunny arrasan en redes por su real ironía

En Maldita Pobreza, Bad Bunny tiene este verso: SIETE AÑOS ESTUDIANDO HASTA QUE ME GRADUE PERO NO ENCUENTRO TRABAJO EN ESO QUE ESTUDIE



El cantantey un par de horas después lanzó el tema Maldita pobreza, con ambos temas el público se sintió identificado y se dispararon los memes de la ironía en ambos temas."El Mundo es Mío", "Te mudaste", "Hoy Cobré", "Maldita Pobreza", "Te deseo Lo Mejor", "Yo Visto Así", "Haciendo que me amas", "Booker T", "La Droga", "Trellas", "120", "Antes Que Se Acabe" y "Cantares de Navidad" son los títulos de las canciones que completan el nuevo disco, según una imagen publicada en Twitter por el artista.Yo quiero comprarle un Ferrari a mi noviaPero no puedo, pero no puedoYo quiero comprarle un Ferrari a mi noviaPero no puedo, pero no puedo, ohMaldita pobreza, maldita pobrezaMe tiene joseando, loco de la cabezaMaldita pobreza, maldita pobrezaSolo se me olvida cuando tú me besasYo sé que tú me quiere', no importa lo material, ehPero yo te quiero costearComprarte todo Gucci y una casa frente al mar, eh-еhPa' que me ensеñe' a nadarQuiero dedicarte los atardeceresComprarte un Ferrari, o si no un Mercede'Cuadro' de Picasso en toda' las parede'Llevarte pa' Francia, pero no se puede (Ey, ey, ey)Si las Retro' no me sirven, les quito la suela (Ey)Pero quiero Louboutin pa' mi Cinderella (Ah)Y pa' Hawái, despiué' pa' Coachella (Huh-uh)Botella' de champán (Ey), pero no tengo ni pa' una chela (Nah)Eh-eh, eh-eh (Oh)Yo quiero comprarle un Ferrari a mi noviaPero no puedo, no tengo dineroMaldita pobreza, maldita pobrezaMe tiene joseando, loco de la cabezaMaldita pobreza, maldita pobrezaSolo se me olvida cuando tú me besas (Huh)Siete año' estudiando hasta que me gradué (Ey)Pero no encuentro trabajo ni de eso que estudié (Nah)Hoy quería salir, pero ando a pieTe vo'a contar lo que anoche soñé (Huh-uh)Que me compré un palo y a alguien asalté (Eh)Ey, ven acá, ah, arghYo quiero má' ticket (Ey), yo quiero má' ticketMe dijo que busque trabajo, pero no consigo por má' que aplique (No)La cosa está caliente (Wuh), los burro' sin piqueSe mueven solito' y eso no para aunque yo me quite (Nah, nah)Y ante' de despertar exploté el Capitolio (Ey)Y a to' eso' cabrone' con su monopolio (Rra)Me despedí de los AK y de lo' accesorio' (Ey)Ey, me mataron como a 2Pac y a Notorious (No)Pero mi novia llegó en un Ferrari al velorio (Ey)