Hoy es el Día Internacional del perro ¡Abraza al tuyo!

Oh yeah, a dog like this you have to feed EVERY day. #NationalDogDay pic.twitter.com/NK2ql42fTe — Homer Simpson (@Wisdom_Of_Homer) August 26, 2019

Free to loving home - World's most brilliant dog. Says "I love you" on command. #NationalDogDay pic.twitter.com/GB8cGp7GlL — Homer Simpson (@Wisdom_Of_Homer) August 26, 2019

Looks like pup’s ready to ruff you up Happy #NationalDogDay! pic.twitter.com/qlz0g5wbao — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 26, 2019

My dogs are my life... I celebrate them every day Happy #InternationalDogDay pic.twitter.com/hd52fbSHBI — Jeffree Star (@JeffreeStar) August 26, 2019

Whether they’re cuddling up with me on the couch or rolling around in the backyard, I love these two balls of fur. Happy #NationalDogDay to Bo and Sunny! pic.twitter.com/Oyd3YHHFS5 — Michelle Obama (@MichelleObama) August 26, 2019

give your pup an extra walk around the block today and have a pawsome day! #nationaldogday pic.twitter.com/qMD02L5rLP — marshmello (@marshmellomusic) August 26, 2019

El 21 de julio se celebró el, HOY 26 de agosto se celebra el Día Internacional -también- del perro. Aunque sólo es en Estados Unidos,y a nosotros nos encanta.No nos importa que utilicen dos días en el calendario, es más,El perro es el mejor amigo del hombre, sin embargo, el hombre muchas veces es su peor enemigo.El objetivo de ambos días es sensibilizar a las personas sobre los canes.Además de ser una gran compañía pueden ayudar a los humanos en muchos temas de salud como depresión, obesidad y ansiedad.Hoy muchos internautas, incluyendo famosos, han aprovechado el día paraCon información de Excélsior