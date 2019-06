Hoy hay recorrido por nuevas oficinas escolares

Este martes, personal del Distrito Escolar ofrecerá un recorrido por las instalaciones del edificio donde se concentrarán las oficinas escolares nuevas, ubicado a un costado de la escuela Austin.El tour está programado para las 10:30 de la mañana y la finalidad es que se conozca el lugar y la ubicación de cada área que conformarán estas oficinas centrales.La fecha para la apertura oficial de este lugar no está definida pero de acuerdo a la mesa directiva, solo es cuestión de programarla para iniciar actividades.Durante las semanas anteriores, quienes laboran en esta área estuvieron mudándose a las nuevas instalaciones después de que el proyecto que costó más de 2 millones de dólares quedó debidamente terminado.Respecto a las antiguo edificio, las autoridades educativas no han informado lo que harán con él pero a decir del presidente de la mesa directiva Jorge Barrera por las condiciones obsoletas en las que se encuentra no cree que se pueda hacer mucho con esa construcción.