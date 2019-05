Hoy paga utilidades

Después del desbloqueo de las cuentas bancarias de AHMSA, la empresa paga este viernes las utilidades a poco más de mil ex trabajadores de acerías y minas de carbón y fierro, señaló el Director Corporativo de Relaciones Industriales de la siderúrgica Enrique Rivera Gómez.Abordado al término de la marcha de solidaridad de la sociedad civil monclovense a favor de la fuente de empleo en Altos Hornos de México, el funcionario de la empresa, señaló que el evento masivo reflejó la unidad total.“Estamos muy agradecidos con el apoyo de la gente, y actualmente la empresa opera normalmente, todo se está pagando incluyendo las utilidades a los ex trabajadores que a partir de este viernes las pueden reclamar en aquellos casos de los que laboraron al menos 60 días en adelante durante las operaciones del ejercicio fiscal 2018”, expresó el licenciado Rivera Gómez.“A todos se les está pagando obreros, empleados y proveedores, y desde este viernes el importe de las utilidades a los ex trabajadores”, añadió el Director Corporativo de Relaciones Industriales de Altos Hornos de México. La derrama brevemente fue aplazada por la contingencia de las cuentas bancarias congeladas, pero desde este 30 de mayo la derrama estará circulando.El sector privado de Monclova reconoció la sensibilidad del Gobierno Federal al liberar las cuentas bancarias de AHMSA ligadas al pago de salario de los trabajadores y a los servicios de proveedores, pero dijo que debe descongelar todas las que sean necesarias para garantizar las operaciones de la empresa.Lo anterior lo dijo Marco Antonio Ramón García, presidente de Coparmex.Por: Juan Ramón Garza