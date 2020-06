¿Hoy se acaba el mundo? Conoce la predicción de Nostradamus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Michel de Nôtre-Dame, usualmente conocido como Nostradamus, fue un médico francés y supuesto adivino. Es conocido por su libro 'Les Propheties',publicado por primera vez en 1555. Se trata una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros.



Nostradamus profetizó el gran incendio de Londres de 1666, año incluido. También adelantó los viajes aéreos e incluso el surgimiento de Hitler, errando tan solo una letra de su célebre apellido. Además, hay seguidores y algunos expertos que señalan que también vaticinó los ataques del 11-S e incluso la pandemia de coronavirus (Covid-19). Todo ello, siglos antes de que los eventos tuvieran lugar. ¿Clarividencia?



El médico francés acertó con la crisis económica de 2008



Sea por divinidad o por razones que desafían a cualquier tipo de lógica, lo cierto es que Nostradamus pronosticó la crisis económica de 2008. Y no solo eso.... También apuntó que otra gran crisis económica golpeará 2020 donde la bancarrota, la recesión y los tiempos oscuros para la economía global marcarán el año.



28 de junio de 2020, una fecha marcada en rojo



El pensador francés del siglo XVI aventuró que este próximo domingo 28 de junio el mundo sería golpeado a causa de la conjunción astral de Saturno, Urano y Neptuno.



En uno de sus libros de adivinaciones, Nostradamus escribió que el 28 de junio de 2020 "los fenómenos naturales pasarán factura. Será imposible negar el cambio climático. Los tornados, las erupciones de volcanes, y los huracanes golpearán con fuerza en muchos países".



Las predicciones incluyen terremotos en diferentes áreas de América del Norte. Un gran terremoto golpeará el área entre California, Vancouver y Canadá.



No hay que olvidar que este miércoles un terremoto de magnitud 6,1 ha sacudido California apenas un día después del temblor de México que ha dejado, de momento, seis muertos.



Otros vaticinios



Además, Nostradamus advirtió sobre el intento de asesinato de Putin, un conflicto armado en el Medio Oriente, y sobre la relación renovada con su homólogo estadounidense entre 2020 y 2021. Para Donald Trump, predijo que sufrirá una enfermedad misteriosa y que un familiar suyo será víctima de un accidente de tráfico.



El profeta francés también predijo la muerte de un Papa en 2020. El sucesor del Papa Francisco será un “joven” que “obtendrá un alto cargo” en 2020. El nuevo Papa creará un escándalo en el católico Iglesia a partir de 2020, que durará hasta 2029. Todo esto sin contar una pandemia, la cual se cree que es el coronavirus.



La serie 'Dark' y los mayas



Hoy 27 de junio llegó a Netflix la tercera y última temporada de 'Dark'. La exitosa serie alemana regresa en una fecha muy concreta, que coincide con el día en el que se acabará el mundo dentro de la propia ficción.



En 'Dark', se relata que el 27 de junio de 2020 ocurrirá una catástrofe en una central nuclear que devastará Alemania y dejará a la humanidad al borde de la extinción.



Por otro lado se decía que la antigua interpretación del Calendario maya con respecto al fin del mundo del 21 de diciembre de 2012 fue errónea, y que la exacta en realidad era el pasado 21 de junio de 2020. Por fortuna, no fue así.