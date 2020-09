Hoy se celebra el Día Internacional del Chocolate

Escuchar Nota

ingrediente que difícilmente no ha conquistado a todo aquel que lo ha probado, que es conocido como manjar de los Dioses, ingrediente fundamental de la Gastronomía y en el terreno de la relajación.como homenaje a Roal Dahl - autor de “Charlie y la Fábrica de Chocolate”- y a Milton Hershey, quienes casualmente nacieron el mismo día en diferentes años.El origen del manjar de los Dioses, como también se le conoce, se sitúa hace 3 mil años cuando las tribus olmecas de Mesoamérica lo tomaban como bebida, y posteriormente se sabe que los mayas lo usaban como moneda.Con el paso de la historia, el ingrediente ha cobrado gran importancia en el mundo de la gastronomía, donde lo mismo se usa para dar sabor a pasteles, panqués, mole, dulces y una diversidad de platillos.Aunque también ha cobrado auge en el terreno de la relajación, por lo que es común que se use para mascarillas y tratamientos curativos y de relajación, ya que se ha comprobado la efectividad de sus bondades.De acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares A.C., el chocolate es un alimento energético estimulante que aporta energía y nutrientes esenciales; además aumenta los niveles de serotonina y endorfina en el cerebro; es rico en magnesio y antioxidantes, ayuda a reducir los niveles de colesterol.Además el chocolate es rico en flavonoides, un activo que estimula las arterias para que el flujo sanguíneo sea normal y la presión arterial descienda hasta niveles estándar, por lo que ayuda a bajar la tensión y los mismos flavonoides que ayudan a reducir la presión arterial, también hidratan y mejoran la piel.Por lo anterior, no es de extrañar que este manjar tenga su propia celebración, el Día Internacional del Chocolate.Aquí unas propuestas que forman parte del programa Shop Small, para saborear el manjar de los Dioses en algunas de sus diversas presentaciones.Para experimentar el placer que ofrece el chocolate, la gran opción es Tout Chocolat, una de las casas más reconocidas, creativas y deliciosas del chocolate en México; donde lo difícil será elegir entre la variedad de bombones, confitería, repostería, macarrones, barras y la clásica madeleine de chocolate acompañada de un mocha intenso con chocolate de especialidad.Si eres fan del chocolate, un buen brownie no puede faltar en la celebración. Pero, ¿qué tal si lo acompañas con mole? Esa es la propuesta de la chef Lula Martín del Campo, quien conjunta en un solo plato dos recetas con chocolate, en su restaurante Cascabel.Porque el chocolate no solo se toma caliente se han creado una diversidad de combinaciones, una de ellas es la propuesta de acompañarlo con mezcal para obtener un rico cocktail.Solo basta mezclar el mezcal favorito, chocolate ya sea líquido, cocoa en polvo, hielos, cacao nibs para escarchar o cualquier otro ingrediente que despierte tu creatividad.La cerveza sabor a chocolate es otra de las propuestas para festejar; aunque usualmente salen ediciones especiales comerciales y artesanales a final de año, en lugares como El Depósito, se sirven buenas opciones de enero a diciembre. Además, el establecimiento forma parte del programa Shop Small de American Express, el cual da un reembolso de $100 pesos al registrarse en la promoción y gastar por lo menos $100 pesos en los lugares participantes.Si la intención es consentirte y liberarse de las preocupaciones por un momento, la opción es probar la chocolaterapia, el tratamiento corporal que ayuda a relajarse al liberar los sentidos y tensiones, al tiempo que hidrata y regenera la piel gracias a las propiedades del chocolate. The Barber’s Spa ofrece esta rica forma de aprovechar las bondades del chocolate y también ofrece el beneficio de Shop Small.Información de Milenio