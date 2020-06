Hoy sonaría el disparo de salida del 25 aniversario de la 21k Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La nostalgia y el “hubiera” se apoderan los pensamientos de los atletas de la ciudad, el estado, la región y el país, porque si el coronavirus no hubiera aparecido, esta mañana se estaríadesarrollando la edición 25 de la 21K Coahuila.



La cuarentena obligó a la organización a tomar medidas drásticas, la principal, mover de fecha el mejor medio maratón de México y celebrarlo el 25 de octubre.



El cambio de fecha no es únicamente por cuestión de logística, sino de acondicionamiento y planeación para los competidores, quienes desde hace semanas han estado en casa aguardando para salir a las calles a retomar su entrenamiento.



Faltan muchas semanas, es cierto, pero retomar el paso llevará su debido tiempo, pues apenas este lunes se abren los espacios públicos y es entonces que todos andarán apurados para estar en forma.



Desde el nacimiento de la 21K, junio ha sido la fecha indicada para celebrarla, por el clima, por las fechas y para hacer una fiesta familiar, pues desde hace algunas ediciones se efectúa la 21K Family, en donde participan los niños.



Nunca se ha cancelado este magno evento, tampoco se ha suspendido o mucho menos cambiado de fecha, como es el caso en este 2020.







Pero esta primera vez no es por decisiones personales, sino por un virus que ha interrumpido no sólo la vida de las personas, sino de organizaciones y ha provocado un encierro ante su peligrosidad.



Mover de fecha este evento conlleva hacer ajustes de agenda, entrega de material y ver muchas cuestiones de seguridad y protocolos para contener a 10 mil personas.



Además queda la derrama económica, la justa deportiva genera más de 10 millones de pesos en ganancias a la ciudad en lo concerniente a hospedaje, alimentación y transporte.



En ese aspecto, también están las pérdidas, se cancelaron reservaciones, vuelos y el hecho de que muchos, quizás, no vendrán a correr, debido a su agenda o que los tiempos no se los permita.



Tan sólo de las inscripciones se habla de más de 5 millones de pesos, que no alcanzan ni siquiera a cubrir los gastos generados de organización, siendo aquí donde entran los patrocinios y los apoyos por parte del Gobierno estatal y municipal, ayudando a darle a la ciudad la generación de recursos con la presencia de los corredores y el turismo, pues muchos vienen con familias completas.



La incertidumbre jugó un papel importante en esto, el hecho de que no hubiera información constante de lo que sucedería con la carrera detuvo las inscripciones, pues fue hasta el 21 de abril cuando se anunció el cambio de fecha, del 14 de junio al 25 de octubre.



A partir de ahí hubo repunte de inscripciones ante el anuncio de que esto sigue en pie y es un hecho, hasta hoy, de que todo saldrá adelante y la 21K se correrá en su debido tiempo.







Para ello también está la apertura de los espacios públicos a partir de este lunes, dando pie a los competidores o corredores locales a salir a entrenar, a desentumir las piernas, estirar y hacer un plan de entrenamiento oportuno que los haga llegar en plenitud a la meta y la fecha programada.



Muchos siguen dudando que se lleve a cabo la 21K Coahuila, de que las condiciones se den y no haya un nuevo retraso o de una decisión más fatalista, la de cancelarla y realizarla en 2021, opacando el aniversario 25 de esta carrera.



Hay que darle tiempo al tiempo, esperar a que se llegue la fecha o lo más cercano a ella para decir si va o no, mientras tanto, es momento de salir a la calle y prepararse para la carrera.