Hoy Twitter entregará la cuenta @POTUS a Joe Biden

El día de hoy Joe Biden se convierte en ely, además de todos sus compromisos políticos y diplomáticos, también obtendrá las claves digitales de varias cuentas dede laque los políticos y los funcionarios gubernamentales de otras administraciones han utilizado para llegar a millones de internautas. Te contamos cómo sucede la transferencia.La transferencia de las cuentas presidenciales oficiales de Twitter ocurrió por primera vez en 2017 cuando, el primer presidente en usar Twitter, dejó el cargo, yp asumió la presidencia. En manos de Trump la cuenta de Twittertiene 26 millones de seguidores ymás de 33 millones de seguidores. Sin embargo, hay algo diferente en esta ocasión pues, a diferencia de 2017, Biden no heredará automáticamente los seguidores de la administración anterior.Cabe señalar que a principios de este mes el equipo de Biden lanzó una nueva cuenta de Twitter:en donde han alcanzado más de 950 mil 8 seguidores. Hoy, a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, dicha cuenta está programada para convertirse en @POTUS.Cuando se realice la transferencia la cuenta quedará en blanco y los tweets publicados por lase archivarán en línea. Pero, en caso de que los usuarios quieran consultar el contenido compartido por la administración saliente podrán hacerlo bajo una nueva cuenta. Según una publicación de blog de Twitter, cuando Obama dejó el cargo en 2017 @POTUS se convirtió en @POTUS44 y aún puede ver los tweets de esa cuenta. El mismo proceso sucederá con Trump, cuyos tweets serán archivados públicamente bajo el nombreHay que señalar que eso no incluye lo publicado desde la cuenta personal de Trump que fue eliminada.También se explicó que el equipo de transición de Biden ya está usando Twitter, pero sus cuentas tienen nombres diferentes en este momento. Esos nombres de usuario cambiarán durante el Día de la Inauguración el 20 de enero, cuando Biden se haga cargo oficialmente de la Casa Blanca. "@Transition46 se convertirá en @WhiteHouse, @PresElectBiden se convertirá en @POTUS, @SenKamalaHarris se convertirá en @VP, @FLOTUSBiden se convertirá en @FLOTUS y @PressSecPsaki se convertirá en @PressSec". La compañía está creando una nueva cuenta, @SecondGentleman, para Douglas Emhoff, el esposo de Kamala Harris, la primera mujer en ser elegida vicepresidenta de Estados Unidos.Los usuarios de Twitter que siguieron las cuentas oficiales o las utilizadas por el equipo de transición de Biden serán notificados sobre la transferencia y se les dará la opción de seguir las nuevas.Por otra parte, aunque Twitter no explicó la razón por la cual no transfiere automáticamente los seguidores de las cuentas de la Casa Blanca a Joe Biden, The Wall Street Journal señaló que algunos usuarios se quejaron del proceso de transferencia en 2017, por lo que en esta ocasión decidieron no hacerlo.Por esa razón es que no se sabe con cuántos seguidores terminará el día la cuenta @POTUS, lo que, se dice, no tiene contento al equipo de Biden. Como ejemplo, Rob Flaherty, el director digital de la campaña presidencial de Biden, dijo en un tweet en diciembre quele dijo al equipo de transición que "a partir de ahora, la administración de Biden tendrá que comenzar desde cero" cuando se transfieran las cuentas @POTUS y @WhiteHouse.Aun así, sin duda, continuará siendo una herramienta útil para que el presidente pueda difundir instantáneamente un mensaje a una gran cantidad de personas en línea.