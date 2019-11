Hoyo negro pone en duda la teoría estelar

"Ahora los teóricos tienen el desafío de explicar cómo se formó este agujero negro” añadió Liu Jifeng.

“Esto implica que estamos frente a un nuevo tipo de agujero negro, creado a partir de otro mecanismo”, añadió Reitze.

Un agujero negro de origen estelar y defue detectado a 15 mil años luz de la Tierra, lo que genera dudas sobre las actuales hipótesis de la, reveló la revista Nature.“Agujeros negros (de origen estelar) de esa masa no deberían existir en la Vía Láctea, según las actuales teorías” señaló en un comunicado Liu Jifeng, del observatorio astronómico nacional chino, que lideró el estudio del objeto.En lase estima que, en su mayoría con masas que oscilan entre 5 y 20 veces la masa del Sol y que no pueden superar las 50 a 60 masas solares.La astrofísica postula que las estrellas de gran tamaño, al estallar como supernovas cuando agotan su combustible nuclear, arrojan la mayor parte de sus elementos al espacio, y dejan sólo una parte que colapsa en un agujero negro.En la galaxia existen, además, agujeros negros supermasivos cuya masa supera al menos un millón de veces al Sol y cuyo origen no está claro.El investigador David Reitze, del Instituto de Tecnología de California, indicó que los astrónomos están “comenzando a entender la abundancia de agujeros negros y el mecanismo de su formación”La mayor masa de LB-1