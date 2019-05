HR Ratings recorta estimado de crecimiento para México

La calificadora de riesgo HR Ratings redujo de nuevo su estimación de crecimiento para México en 2019, a 1.2 por ciento, desde un rango de 1.4 a 1.5 por ciento anterior, después de las cifras económicas de los primeros meses del año.El anuncio de la calificadora coincide con la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles a todos los productos provenientes de México hasta que resuelva el tema de migración, sin embargo, el reporte no menciona todavía el efecto de esta medida.“El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en este primer trimestre es similar al reportado en la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). No obstante y como se había esperado, las revisiones a las cifras anteriores y los detalles adicionales conducen a otra revisión a la baja en nuestra estimación para el crecimiento en 2019”, indicó.En febrero pasado, la agencia hizo un primer ajuste a su estimado de crecimiento, de 1.9 a 1.7 por ciento; para inicios de mayo pasado, recortó nuevamente su previsión de un nivel de 1.65 por ciento a un rango de entre 1.4 y 1.5 por ciento para el PIB medido en términos desestacionalizados.“HR Ratings ahora supone un avance de 1.2 por ciento, tanto para el PIB ajustado como para la medición expresada en términos originales”, indicó en un comunicado.La calificadora agregó que también se publicó? el reporte del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) a marzo, en el que se observa que el desempeño de la economía muestra mayor debilidad que la del PIB ajustado (y aún más con respecto al PIB original).De hecho, en términos de los promedios móviles de tres meses, el IGAE presenta dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. “Si fueran datos del PIB, podríamos decir que la economía mexicana ya estaría (por lo menos hasta marzo) en un periodo recesivo, de acuerdo con la clásica definición del concepto”, indicó.Refirió que en el primer trimestre del año, el PIB tuvo una caída anualizada de 0.69 por ciento con respecto al trimestre inmediato anterior. En términos anuales, el crecimiento fue de apenas 0.14 por ciento relativo al primer trimestre del 2018 (en términos desestacionalizados).En contraste, en cifras originales, el PIB tuvo un avance anual de 1.25 por ciento todavía débil, pero muy superior al cambio arrojado por la medición ajustada.HR Ratings destacó que el sector terciario o de servicios mostró debilidad en los últimos dos trimestres con avances anualizados de únicamente 1.48 por ciento en el cuarto trimestre de 2018 y su retroceso de 0.68 por ciento en el primer periodo del 2019.En cuanto al sector secundario, o industrial, este tuvo una muy pronunciada debilidad desde el segundo trimestre del año pasado, especialmente en el sector de minería (básicamente el petrolero) y ahora se tuvieron dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo para el componente más grande, la manufactura.El panorama de debilidad de la economía estadounidense no da elementos para suponer una recuperación de la producción industrial en el corto plazo, consideró.