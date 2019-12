Huawei con 60 contratos para instalar redes 5G en el mundo

"No tenemos ningún motivo porque siempre priorizamos la seguridad por encima de los intereses económicos. La implantación de puertas traseras sería un suicidio", aseveró Zhong.

, el gigante de tecnología china firmó 60 contratos para la instalación de redes 5G en todo el mundo, 30 de ellos en países europeos y siete en latinoamericanos, informó hoy la compañía.En un encuentro en el cuartel general de la compañía en Shenzhen con un reducido grupo de medios iberoamericanos, entre ellos EFE, el director de Mercado dede la compañía china, Eric Zhao, aseguró que Huawei está ultimando otros 25 contratos con operadores de telefonía móvil de todo el mundo para colocar sus redes.Algunos de los contratos contienen una cláusula de confidencialidad por lo que Huawei no puede por el momento hacerlos públicos, aunque la empresa sí ha anunciado que en Europa ha alcanzado acuerdos con operadores de España, Reino Unido, Italia y Suiza.También ha acordado proporcionar sua 10 países asiáticos, entre ellos Corea del Sur o Filipinas, y otros tantos de Oriente Medio como Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Kuwait.Zhao reconoció que países como Australia han vetado la tecnología de Huawei tras la inclusión de la compañía china en la "lista negra" de empresas que representan una amenaza para la seguridad de, pero aseguró que con otros como Canadá están todavía negociando colaborar para la infraestructura de la nueva gTambién rechazó que Japón haya vetado oficialmente la entrada de Huawei en sus redes 5G.El responsable de ladijo que hasta el pasado 16 de mayo, cuando Estados Unidos anunció su inclusión en la "lista negra", la empresa tenía 30para lay desde entonces ha firmado otros 30.Huawei ha instalado hasta el momento 400 mil estaciones de 5G a nivel mundial, 300 mil de ellas desde el 16 de mayo, indicó.Zhao estimó que a finales de 2020 habrá unos 200 millones de usuarios de 5G en China, lo que hará que baje también el precio de los teléfonos equipados para utilizar esta tecnología, que para entonces costarán, según dijo, entre los 150 y los 200 dólares (entre 135 y 180 euros).Por su parte, la vicedirectora de Ciberseguridad y Privacidad de Huawei, Lucía Zhong, aseguró que la empresa "no tiene ninguna puerta trasera, no solo en las redes 5G sino en cualquier producto.Además, recalcó que "es imposible" que el gobierno chino les demande alguna actuación en ese sentido ya que, dijo, "no existe ninguna ley enque permita al gobierno instalar puertas traseras ni ninguna otra cosa".Esta directiva recordó que las "puertas traseras no son sinónimo de deficiencias, que son normales en cualquier sector" y señaló que entre 2016 y 2017 se encontraron 30 mil deficiencias en grandes empresas tecnológicas mundiales, la mayoría estadounidenses.