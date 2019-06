Huawei demanda al Departamento de Comercio de EU

La gigante tecnológica de China, Huawei, presentó el viernes una demanda en contra del Departamento de Comercio de Estados Unidos por la incautación ilegal de equipo de telecomunicación de Huawei llevado a Estados Unidos para una prueba.La demanda señaló que Huawei despachó varias piezas de equipo de telecomunicaciones, incluido un servidor de computadoras y un conmutador Ethernet, desde China, a un laboratorio de pruebas independiente en California para someterse a una prueba de certificación en 2017.En septiembre de ese año, el gobierno de Estados Unidos incautó el equipo en Anchorage, Alaska, cuando era transportado de regreso a China, de acuerdo con la demanda.Huawei indicó que había estado esperado durante casi dos años una decisión del Departamento de Comercio estadounidense sobre si el equipo podía ser llevado de vuelta a China.En el momento del envío, no se requerían licencias para esos equipos bajo las Normas de Administración de Exportaciones de Estados Unidos y fueron hechos afuera de Estados Unidos, señalaron los abogados de Huawei.El gobierno estadounidense "retuvo ilegalmente y pospuso irrazonablemente" su responsabilidad para tomar una determinación de licencia debido a que el equipo "se mantiene en un limbo burocrático en un almacén en Alaska", de acuerdo con la demanda, informó Xinhua Huawei Technologies Co., Ltd. es una empresa privada multinacional china de alta tecnología especializada en investigación y desarrollo, producción electrónica y marketing de equipamiento de comunicaciones. Además, provee soluciones de redes personalizadas para operadores de la industria de telecomunicaciones.