Huawei lleva guerra comercial a tribunales de EU

El gigante chino de telecomunicaciones Huawei lanzó una nueva ofensiva contra el gobierno de Donald Trump al solicitar a un tribunal de Estados Unidos que anule la "tiránica" medida que prohíbe a las administraciones federales comprar sus equipos."El gobierno estadounidense no aportó ninguna prueba que demuestre que Huawei representa una amenaza para la seguridad. No hay ni arma ni humo. Solo suposiciones", declaró en una conferencia de prensa Song Liuping, responsable jurídico de la empresa."El sistema judicial es el último recurso para obtener justicia. Huawei tiene confianza en la independencia y la integridad del sistema judicial estadounidense", agregó Song Liuping al comparecer ante los periodistas en la sede de la empresa en Shenzhen (sur de China).El grupo ya había presentado una demanda en marzo en Texas, al considerar que el Congreso estadounidense no había podido proporcionar pruebas que justificaran las restricciones "anticonstitucionales" a los productos Huawei.Según Song, la petición de Huawei para un juicio sumario (un procedimiento que busca obtener la decisión de un juez sin celebrar un juicio completo) fue presentada el martes en hora estadounidense (ya miércoles en China)."Esperamos que las cortes estadounidenses declaren que la prohibición a Huawei es anticonstitucional e impidan su entrada en vigor", añadió Song.