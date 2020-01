Huawei Mate 30 llega sin apps de Google

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La línea Mate 30 llegará a México a partir del 24 de enero solo en su versión Pro, sin embargo, al no resolverse aún el conflicto Trump-China, el buque insignia de Huawei no integrará Google Play. Tendrá un precio cercano a 23 mil pesos.



Aunque sí llega con Android 10, el teléfono no tiene acceso a las aplicaciones nativas del sistema operativo (YouTube, Gmail, Drive, Google Maps, etc.) y a algunas otras que se valen de estas apps, por ejemplo Uber, la cual funciona con Google Maps.