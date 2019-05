Huawei miente sobre su colaboración con China: Pompeo

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, acusó este martes al grupo de telecomunicaciones chino Huawei de mentir sobre su colaboración con el gobierno de Pekín."Es simplemente falso. Decir que no trabajan con el gobierno chino es una declaración falsa", dijo en una entrevista con la cadena CNBC. "El director ejecutivo de Huawei (Ren Zhengfei) no dice la verdad al pueblo estadounidense ni al mundo", añadió.El gigante chino ha sido incluido en la lista negra de Estados Unidos, que lo acusa de ser una herramienta de Pekín para el espionaje, en plena guerra comercial entre las potencias.La semana pasada, el gobierno de Donald Trump declaró una emergencia nacional para prohibir a las empresas estadounidenses el uso de equipos de telecomunicaciones extranjeros que se consideran un riesgo de seguridad.La medida pareció dirigida contra Huawei, presente en 170 países, aunque la Casa Blanca indicó que no se enfocaba en ninguna firma en particular.El departamento estadounidense de Comercio también dispuso una prohibición a las firmas locales que venden o transfieren tecnología estadounidense a Huawei.La jugada ha llevado a varias empresas a interrumpir sus relaciones con Huawei, incluido Google, cuyo sistema operativo Android funciona en la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo.