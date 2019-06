Huawei se quedará sin las apps de Facebook

Aunque muchos pensamos que el conflicto entre Huawei y Google ya se había calmado, el gigante asiático recibió recientemente un nuevo golpe.De acuerdo con información de Reuters, la red social Facebook ya no permitirá que preinstalen sus aplicaciones (WhatsApp, Instagram y Facebook) en los nuevos teléfonos.Sin embargo, ni Facebook ni Huawei han emitido un comunicado oficial.La nueva restricción significa que todos los teléfonos que todavía están en fábrica ya no podrán llevar pre instaladas ninguna de estas tres aplicaciones populares.Antes que comiences a maldecir y llames al banco para sacar un préstamo para comprarte otro celular, debemos decirte que no todo es tan malo como suena.Es importante aclarar que no vendrán instaladas de fábrica, pero eso no quiere decir que no podrán instalarse después.Por ahora los usuarios que tienen un teléfono de Huawei podrán seguir usando las aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram sin problema, aunque la PlayStore podría dejar de mandarles actualización conforme las medidas se endurezcan.