Huawei supera a Samsung como el mayor fabricante de smartphones en el mundo

Ciudad de México.- Desde hace más de una decada el gigante de los smartphones 'siempre' ha sido Samsung, sin embargo ha llegado un competidor que en muy poco tiempo ha logrado posicionarse en los primeros lugares de ventas al ser una compañía preferida por la gente por su calidad oferta precio. Estamos hablando de Huawei, principal fabricante de celulares en China y ahora en el mundo.



La cadena del 'dragón rojo' ha recibido un duro golpe por parte de Google. En medio de una guerra entre Estados Unidos y China, Google ha optado por prohibir usar los servicios a Huawei lo que ha representado en una importante disminución en sus ventas, sobre todo en Europa.



Sin embargo, pese a que las ventas han disminuido, en China se coloca como el rey supremo con el mayor número de ventas y esto se debe a que los chinos prefieren apoyar su economía y consumir productos meramente locales, y a pesar de que existen otras compañías como Xiaomi, Huawei se mantiene puntero.



Respecto a que los terminales no cuentan con los servicios de Google la empresa tecnológica ha optado por suplir algunas aplicaciones con otras que ya se encuentran en el mercado y que pueden ser descargadas fácilmente por el usuario. Como aplicaciones modificadas o alternativas que sirven para lo mismo que las más descargadas en la Play Store.



Huawei incrementa sus ventas en México



The CIU firma dedicada a realizar estadísticas del mundo digital posicionó a la marca china como la segunda dentro de las preferencias de los mexicanos tan solo muy poco por debajo de Samsung.







Durante el cuarto trimestre del 2019 Huawei fue el segundo fabricante que más smartphones vendió con el 16 por ciento de dispositivos colocados en el mercado.



La apuesta por el ascenso. Marca barata pero de calidad



La estrategia de Huawei fue optar por reducir su precio y colocarlo por debajo de su competencia directa, Samsung y Apple, pero muy poco por encima de marcas chinas como Xiaomi, ofreciendo siempre al usuario dispositivos de calidad e innovación constante, al presentar diseños frescos, elegantes y sobre todo, introducir cámaras atractivas que superan por mucho a las de sus competidores directos a muy bajo precio, logrando que el consumidor promedio opte por comprar el terminal al no contar con los recursos para adquirir otro de las marcas más famosas.







Aunque sus mejores ventas son en el mercado chino, no es de esperarse que poco a poco se posicione dentro de los primeros lugares y sorprenda con un mayor logro global debido a las implementaciones que hace para satisfacer a hasta los usuarios más exigentes.