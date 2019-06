Hubo un tiempo en que la Biblia no prohibía la homosexualidad

"No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni hombres que tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios" Corintios 6:9-14.Es ese uno de los pasajes de la Sagrada Biblia que los religiosos recuerdan cuando argumentan en contra de la homosexualidad. Como éste existen muchos otros versículos que dejan en claro que Dios prohíbe y condena las relaciones entre personas del mismo sexo.Sin embargo existe la creencia de que algunos de ellos, escritos en el Antiguo Testamento son en realidad ediciones adaptadas por traductores modernos para que así la palabra de Dios concordara con los tiempos en los que estaban viviendo.Ésta es la teoría de Idan Dershowitz, historiador bíblico egresado de la Universidad de Harvard que analizó algunas frases del Levítico, libro del Antiguo Testamento que comprende un manual religioso para uso de los levitas.En el pasado, la escritura de aquel libro, que es en esencia un manual de normas para la convivencia de Dios y su pueblo, se le atribuía a Moisés, sin embargo, el tiempo que pasó siendo escrito (entre los siglos VI y IV A.C) y la narración de la propia muerte de Moisés, sugieren que fue escrita por varios autores.Dentro de este libro, existía una sección entera de prohibiciones de índole sexual, en las que para referirse a lo prohibido sobre el acto se utiliza la frase "No deberás descubrir la desnudez de X", sin embargo, según descubrió el académico, estas normas hacían referencia únicamente al incesto y fueron modificadas más adelante, pues los estilos de escritura son diferentes y se ejemplifica así:Lev 18:15 "No deberás describir la desnudez de tu nuera, ella es la esposa de tu hijo. No deberás descubrir su desnudez."La segunda parte de este verso reitera la primera y el mensaje es sólo uno: No deberás tener sexo con tu nuera.Sin embargo en otros versos, se añade una segunda parte que nada tiene que ver con la primera:Lev 18:14 "No deberás descubrir la desnudez del hermano de tu padre: no te acerques a su esposa, es tu tía."En la primera parte, parece sólo estar hablando sobre no tener relaciones sexuales con los tíos, sin importar que la relación sea homosexual, pero tiempo después alguien añadió la segunda parte para dar a entender que se está hablando sobre tener sexo con la esposa de los tíos, aunque no haga mucho sentido en relación a la primera parte del estatuto.Lo mismo sucede con el siguiente versículo: Lev 18:7 "No deberás descubrir la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre; ella es tu madre no deberás descubrir su desnudez", en donde al final se omite por completo la parte del padre.En resumen, el texto original parece prohibir sólo el incesto, haciendo referencia a no tener relaciones sexuales con los padres y los tíos y otros familiares, sin mencionar nunca las relaciones con el mismo sexo fuera de la familia, lo que lleva a creer a Dershowitz que la homosexualidad era concebida como algo normal hasta siglos después, cuando los textos fueron editados.