Huérfanos de los feminicidios; la historia que nadie cuenta

Ciudad de México.- El domingo 10 de febrero autoridades del Estado de México hallaron el cuerpo de Lourdes Martínez Sánchez, de 24 años, flotando en un canal de aguas negras en Ixtapaluca.



La joven madre soltera de 4 hijos, fue reportada como desaparecida el jueves 7, cuando salió de su casa, ubicada en la colonia Antorchista, rumbo a su trabajo.



¿Cómo murió?

Las autoridades comunicaron a la familia de Lourdes que murió por asfixia, “por el hundimiento de la cabeza en las aguas negras“.



La familia de la madre soltera no pudo hallar las pertenencias de su hija en la escena del crimen, tales como su celular, mochila y cartera, por lo que creen que el sospechoso puede ser un taxista, pues siempre tomaba ese transporte cuando iba a su empleo.



Lourdes se desempeñaba como una mesera en un restaurante de los Reyes, La Paz, y en un inicio, el sistema judicial no quiso iniciar el protocolo de feminicidio.



¿Qué ha pasado a casi un año de su asesinato?

La página de Facebook “Huérfanos por Feminicidio” compartió fuertes e impresionantes imágenes de una realidad que como sociedad no hemos abordado convenientemente…



A 10 meses de la muerte de Lourdes, sus cuatro hijos de 1, 3, 5 y 7 años quedaron a cargo de su abuelita, pero la anciana y su marido apenas y pueden hacerse cargo de los pequeños.



De acuerdo a la mencionada página de Facebook, desde que su madre murió, la situación para los pequeños es lamentable:



“(…)se encuentran en el desamparo total, invisibilizados por el Estado de México, sostenidos con lo que su abuelo apenas puede juntar de trabajos de albañilería, son pequeñitos tratando de florecer sin su madre y sin estar conscientes de ello”.