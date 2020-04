Hugh Jackman habla sobre su famosa rivalidad con Ryan Reynolds

Escuchar Nota

"¿Cómo comenzó? Lo conocí en 'Wolverine', y solía molestarlo porque yo era muy amigo de Scarlett (Johansson), y Scarlett se acababa de casar con Ryan. Así que cuando llegó al set le dije: 'Oye. Es mejor que tengas tu mejor comportamiento aquí, amigo, porque estoy mirando'", recordó.



"Comenzamos a hablarnos de esa manera, y luego todo se intensificó con el asunto de 'Deadpool' y él me llamaba, e intentaba manipularme a través de las redes sociales para hacer lo que él quería", agregó.



"Y ni siquiera estoy entrenado profesionalmente Jackman, gran pedazo de mi...", dijo Reynolds mientras hacía obscenidades con sus manos, pero también portaba un gorro de fiesta de cumpleaños.



"Intento limitarlo a cinco horas al día, el planear una retribución. En el pasado descubrí que se vuelve poco saludable si son más de cinco horas de obsesiones sobre cómo conseguir engañar a Ryan Reynolds. Pero cinco horas es bueno y saludable y me mantiene fuerte y listo", bromeó.



"Tom me llamó desde un principio porque hicimos 'Los Miserables' juntos, y había un par de opciones allí según disponibilidad y tiempo, y simplemente no estaba disponible en ese momento", explicó.



“Honestamente. Si hace siete años hubiera sucedido eso, sería como: '¡Oh, sí!'. Pero sabía que era el momento adecuado para que me fuera de la fiesta, no solo por mí, sino por el personaje. Alguien más lo recogerá y lo hará. Es un personaje demasiado bueno para no hacerlo", mencionó Hugh Jackman. "Es como si estuvieras de camino a casa y tu amigo te llame y diga: 'Oh, amigo, acaba de llegar un nuevo DJ y la música es increíble, ¿vas a volver?'. Y simplemente dices: 'Suena bien, pero... no'. Están bien con alguien más".



