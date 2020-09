Hugo López-Gatell: de tener popularidad a perderla en semanas

Escuchar Nota

Ojalá el subsecretario @HLGatell se dé tiempo para revisar el documento que hoy presentamos seis [email protected] de Salud. Allí evaluamos los hechos y la política del @GobiernoMX y proponemos una ruta para corregir. 67,000 muertes nos obligan a ser serios y a él a ser humilde. — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) September 10, 2020

Hugo López-Gatell pasó de tener popularidad a perderla en tan solo cuestión de semanas con su doble discurso y la forma de contestar a las críticas.de Salud para un mejor manejo de la pandemia de coronavirus o, dicen que se lograría reducir considerablemente en ocho semanas y con un costo de 20,000 millones de pesos.no le gustó la idea y respondió al tema ironizando y calificando de “fórmulas mágicas” la propuesta de los exfuncionarios.Acto que para muchos se toma como soberbia ante la situación que vive el país, una actitud que divide y no aporta. Sin embargo, no ha sido la primera vez que las respuestas del vocero del nuevo virus exhiben sus malas maneras., se han pronunciado por el manejo de la pandemia el cual califican de “malo” reflejado en muertes.Chertorivski llamó a López-Gatell a darse el tiempo para revisar el documento que presentaron, puesconsideró que si en seis semanas se logra eliminar la epidemia, quiere decir que “hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado”, por lo que asume “que ya lo han sometido a consideración de la OMS (Organización Mundial de la Salud)”Además, el vocero de la pandemia explicó que habrá que ver si los exsecretarios tienen alguna vinculación política y tomarlo como una “acción filantrópica”, al tiempo que remató con una dedicatoria especial a uno de ellos:Con información de PolíticoMx