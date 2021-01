Hugo López-Gatell hace enojar a personal médico

Escuchar Nota

“Claro que nos causó molestia, mis compañeros y yo hemos perdido amigos que se contagiaron haciendo su trabajo, sí estamos cansados, pero tenemos un deber y aquí seguimos, que cómodo sería viajar, todos queremos playa, pero no es el momento, si él no pone el ejemplo, con qué cara le decimos a la gente que se quede en casa”, argumentó un grupo de profesionales de la salud de diferentes hospitales del ISSSTE.



Médicos y personal de salud que atienden a pacientessí están indignados por las vacaciones de fin de año que tomó el subsecretarioque mientras ellos no han tenido descanso, e incluso en algunos casos se negoció aplazar sus vacaciones, el vocero del curso de la pandemia en México vaya a una playa, cuando el mensaje al que la población ha hecho oídos sordos es “quédate en casa”.Trabajadores del sector Saludpara celebrar el fin de año: “no importa si se ganó las vacaciones o no, nosotros no hemos visto a nuestra familia”, comentó una trabajadora del Hospital General de Zona 27 del IMSS.