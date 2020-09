Hugo Sánchez le receta a Lionel Messi ‘varios tés de ajo y agua’

Escuchar Nota

"No le ha quedado más remedio a Messi que quedarse en el Barcelona debido al mal asesoramiento de su padre y bufete de abogados, porque podrían haberse ahorrado ese burofax que ha causado debilidad en su imagen dentro del equipo. El burofax solo le dio dolores de cabeza, al grado que no hubo equipo que pagara los 700 millones de euros por su cláusula de rescisión, ese dinero se lo pudo haber ahorrado mandando a tiempo su decisión y con ello dejar el Barcelona sin pagar un solo euro".

La marcha atrás de Leo Messi sigue generando un aluvión de reacciones en todo el mundo y la última no deja indiferente. El exfutbolista Hugo Sánchez, en su habitual columna para web de ESPN, se ha mostrado muy duro con el argentinoPor ello, Hugo cree que se merece el 'castigo' de seguir en elun año más y le da una irónica receta para sobrellevarlo de la mejor manera: "No le queda más remedio que tomarse en estos once meses varios tés de ajo y agua, que es de 'a joderse y a aguantarse' un añito, 10, 11 meses, el tiempo necesario hasta que tenga la libertad e irse gratis".