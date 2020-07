Hugo Sánchez no aprueba a La Volpe como técnico de Pumas

Escuchar Nota

"No hay debate, No creo que cometan esa equivocación y esa torpeza los dirigentes de Pumas, tiene que tener algo con Pumas y [hubo] una que otra excepción pero que sea positiva, no negativa".

"Lo más coherente y lo lógico es que sea alguien de casa, que conozca profundamente las raíces que tiene Pumas. Si acaso con Michel han sido una de las excepciones, pero por las circunstancias tuvo que marcharse y en ese caso el que venga tiene que tener 'sangre pumas' y raíces pumas"

"Son situaciones que no descarto porque es mi casa, soy puma al cien por ciento y por supuesto yo podría contribuir y colaborar. No ha habido una llamada telefónica de ningún directivo de Pumas como para decir lo que pienso. Ya saben que cuando se me necesite, siendo mi casa, accedería sin ningún problema".

