Hugo Sánchez reitera su deseo por dirigir al Real Madrid

Escuchar Nota

España.- Hugo Sánchez, recalcó su intención de dirigir al Real Madrid, algo que sabe el presidente Florentino Pérez, quien para nada le cerró las puertas del club.



Hugo fue consciente y afirmó que en la actualidad el cuadro merengue está bien dirigido por el francés Zinedine Zidane, pero eso no le resta a su deseo de llegar un día al banquillo del Santiago Bernabéu.



“Sí, ya hablé con el presidente de forma directa y me dio ilusión y gusto saber que no me cerró la puerta. Está abierta la puerta de la posibilidad y me dijo que espera que el destino nos vuelva a unir nuevamente”, señaló Sánchez Márquez.



En declaraciones al diario AS, el también director técnico, campeón con los Pumas, también con paso en la selección mexicana y el Almería de España, destacó que ha cumplido con su labor como embajador del Real Madrid en el Continente Americano.



“He estado representando al Real Madrid en algunos eventos en México y América. Hasta he dirigido al equipo de veteranos del Real Madrid cuando ha venido a México y han sido bonitas experiencias", recordó el ex atacante.



Y dijo, asimismo, que "hablé personalmente con él (Florentino Pérez) y le dije que estoy en la mejor disposición de contribuir y que me siento capacitamdo de dirigir al Real Madrid, que ahora mismo está muy bien dirigido”.