Humberto Noé da la vida por su profesión; saltillense víctima de coronavirus

Uno de los médicos más jóvenes y brillantes que ofreció Coahuila al país falleció el pasado 29 de julio víctima del, después de enfrentar a la pandemia en laen San Nicolás de los Garza.El doctorse preparó en tres diferentes universidades: la Autónoma de Puebla, la de Aguascalientes y la UNAM, donde hizo estudios como médico familiar, cirujano, partero y urgenciólogo.Humberto Noé nació en, donde estudió hasta la educación media superior y después se fue a Puebla para seguir el sueño de ser médico, inspirado en su madre Dolores Orozco, quien trabajó como enfermera del Seguro Social.“Él fue una persona, desde niño fue muy amado por todas las personas que lo conocieron, tenía mucho carisma mi hijo, era muy noble, muy educado y obediente, y eso era lo que le llamaba a la gente la atención”, comentó su madre.Además del médico Humberto Noé, su hermano Joel también estudió la carrera de Medicina y ambos regresaron al norte del país para trabajar, donde finalmente los sorprendió la pandemia.“Él siempre quiso trabajar acá en el norte para estar cerca de su familia y por eso se fue a Monterrey en busca de una plaza que le ofrecieron rápido por sus calificaciones”.Cuando el Covid-19 comenzó a manifestarse en los sanatorios públicos del noreste México, el doctor Humberto Noé, igual que miles de otros trabajadores de la salud, decidiócon valentía.“Siempre estuve con ese pendiente de que les pudiera pasar algo por esta enfermedad, siempre les dije que yo iba a estar orando por ellos”, declaró su madre, Dolores Orozco.El médico era apasionado de su trabajo y también del futbol, era seguidor del equipoy durante su juventud practicó este deporte en las canchas y llanos de su natal Monclova.A principios del mes de julio, el doctor Humberto Noé manifestó algunas complicaciones para respirar y síntomas similares a los del, lo cual alertó a toda su familia debido a que además él padecía asma desde hacía tiempo.Los primeros días, el coahuilense se mantuvo en su casa con asistencia de un neumólogo, pero en cierto momento requirió atención hospitalaria, la misma que el, a pesar de que se trataba de uno de sus mismos trabajadores, un hombre que había salvaguardado la vida de tantas personas antes.Por esas fechas, el sistema hospitalario de Nuevo León colapsó y en los nosocomios las camas se saturaron de pacientes agravados por el nuevo virus.La familia de Humberto Noé lo trasladó a Coahuila, donde eladministrado por la Defensa Nacional ofrecía el servicio especializado a pacientes con Covid-19, sin embargo, a su llegada el sistema de salud al que le dio su vida una vez más le“Uno de los días que estuvimos en el Hospital Militar me habló por teléfono y me dijo que le hablara a su padre para que buscara a los médicos porque se le terminó el oxígeno y tenía dificultad para respirar.“Es un niño muy fuerte mi nieto, hace apenas un par de días me hizo una videollamada y estuvimos platicando de su papá, me dice que es muy fuerte y que espera verme pronto”.Humberto Noé fue trasladado aldonde se mantuvo internado 11 días hasta queentre el virus y su asma, dejando a su familia desolada, además de un hijo de 8 años al que le hará falta.“Estamos como que no lo creemos, yo a veces pienso que está trabajando, y a veces pienso que él está en un mejor lugar, ahorita aquí tengo su foto y siempre con su sonrisa.“Muchos médicos hablan muy bien de él, sus alumnos le dicen, siempre los recibía con una sonrisa porque él nunca se incapacitó, nunca faltó porque estaba muy apegado a sus pacientes”.Uno de los momentos más emotivos antes de su muerte, el médico los vivió, quien sentía que algo difícil vendría para su familia, y le pidió un abrazo antes de despedirse e ingresar a la sala Covid.Y como miles de familias en el país, tuvieron ese abrazo sin saber que era el último, antes de que se desprendiera una estela de ausencia e inexplicable dolor.