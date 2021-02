Húndete en un oleaje de sonidos digitales con La Perla

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. En las manos de la dj peruana Sofía Kourtesis el oleaje del mar se convierte en una melodía tranquilizadora e hipnótica. El ir y venir de la marea transporta al escucha a un mundo de tranquilidad en el que, de repente, una voz quiebra la paz y guía la memoria hacia un solo lugar: el pasado.



Esto es lo que la productora presenta en La Perla, el nuevo sencillo de su próximo EP, Fresia Magdalena que sale el 19 de marzo. En esta producción, Kourtesis se propone “tener un contacto más cercano con quien me escucha. Más allá de que mis máquinas hagan el sonido, quiero entablar un puente con quien me oye”.



Y así lo demuestra en esta canción, ya que es la primera en la que utiliza su voz para cantar, y sumarse al ritmo lento de las olas que, de un momento a otro, crean un tsunami rítmico que invita a que el cuerpo baile, pero sobre todo, a que piense en quién es, ya que La Perla es también un lugar en la memoria de la peruana, quien actualmente vive en Berlín, Alemania.



“Esta canción está pensada como un homenaje a mi papá”, comentó a Zócalo en entrevista. “Porque vivo en Berlín desde niña, entonces cuando lo iba a cuidar siempre íbamos al mar. Las olas, las palabras y su voz están aquí, en esta canción. Porque lo primero que hice al volver a Perú fue mirar al mar”, agregó la también creadora de Sarita Colonia.







Expansión sensorial





Así La Perla se convierte en una puerta de entrada no solo a la nueva producción de la dj, sino también a su vida y a su forma de pensar, pero también a una nueva etapa musical en la que utiliza este arte como un medio para romper la represión y la censura; alzar la voz para no callarse ante las injusticias.



Pues este álbum está cruzado por la experiencia de desigualdad que se vive en su país de origen, especialmente por la Magdalena, el barrio de su familia. Una casi favela que posee, sin embargo, su propia esencia cultural, misma que da imagen al EP, pues la portada es la fotografía de un altar que se encuentra en el corazón del distrito.



“Perú siempre ha estado presente en mí y en mi música, pero especialmente en estas canciones puede sentirse un poco más, porque está el recuerdo de mi papá y el mar, el barrio y el nombre de mi mamá. Además los viajes que he hecho al país y cómo eso me ha nutrido; por eso Fresia Magdalena trata de crear cambios, sí es activista en el sentido de que busca que quien lo escuche piense sobre en dónde está parado y que puede hacer para cambiarlo, para mejorarlo”, señaló.



Fresia Magdalena consta de Dakotas, una canción estruendorosa y áspera, así como un ritmo brillante de atmósferas luminosas en By Your Side, y al final la tranquilidad introspectiva de La Perla. Pero, ¿cómo transportar esas sensaciones que las canciones pueden transmitir al escucha que tranquilamente las oye en su cuarto?



Para Sofía, la clave está en renovarse y expandir esas mismas sensaciones hacia los otros sentidos. Para la gira que tiene planeada para Fresia Madgalena, apunta que “voy a usar muchos visuales, que llenen los ojos y los transporten, además de los sonidos y sobre todo mi voz. Al usarla creo que podré conectar mejor con ellos y crear otras emociones, otras experiencias”, concluyó.