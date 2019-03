Huyeron de Venezuela y terminaron asesinadas en México

Este texto forma parte de la investigación especial: Mujeres en la vitrina. Migración en manos de la trata, que da cuenta de la historia del portal web Zona Divas, como foco de trata de personas, asesinatos, desaparición de mujeres y cómo después de su cierre por segunda ocasión renació en otros sitios web, para seguir con sus operaciones. InfobaeActualmente, la industria sexual alberga espacios de prostitución desde internet y las redes sociales; y con ello páginas como Zona Divas se han beneficiado de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes para cooptarlas en redes de trata.El colectivo de periodistas que publica en el portal Pie de Página realizó un proyecto donde reflejan la historia de cada una de estas mujeres. Con la realización de un sitio web espejo de la página de inicio que tuvo zonadivas.com, pero en vez de publicitar mujeres que ofrecen servicios sexuales el portal, la oferta es una investigación que un equipo de periodistas de seis medios y dos países (México y Venezuela) recopiló durante un año tras el asesinato de Kenni Finol, presuntamente a manos deBrayan, alias "El Pozoles", acusado de ser cabecilla del Cartel de la Unión de Tepito y recientemente detenido. Este crimen puso el acento en la relación de delincuentes de origen popular con la prostitución de lujo y la trata de personas internacional.Existen indicios de que grupos de tratantes de personas se han coludido con redes del crimen organizado local y también con algunos trabajadores públicos en instituciones como el Instituto Nacional de Migración. Un mecanismo de piezas distintas que al combinarse logran alcanzar sus objetivos criminales con buena eficiencia.Mientras avanza el éxito de ese tipo de organización, que lleva actuando cerca de 20 años bajo el paraguas digital con casi total impunidad, la saña y la violencia hacia las mujeres migrantes se ha disparado.Las crisis económicas, la violencia y los desastres naturales en América Latina han contribuido a que hombres y mujeres salgan de sus países en busca de mejores condiciones. Una de estas crisis fue la que azotó Argentina en 2001. Otras han sido los desastres naturales o la violencia en Honduras, el postconflicto armado en Colombia desde los años noventa del siglo pasado, o bien, decisiones políticas como la del expresidente Barack Obama que canceló la residencia inmediata para los cubanos que llegasen a Estados Unidos, lo que provocó la salida de miles de personas de Cuba. Actualmente, Venezuela se ha convertido en foco rojo de expulsión por la creciente crisis política y económica del país.México es un país receptor de poblaciones migrantes, y una de las menos visibles es la de mujeres jóvenes que viajan solas. Ellas son vulnerables a ser víctimas de tráfico, de trata o ser orilladas al trabajo sexual como la única fuente posible de ingresos para sobrevivir y mandar sustento a sus familias.México ocupa el segundo lugar respecto a mujeres, niñas y niños que son forzados en el comercio sexual en el mundo. El estudio realizado en 2012 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) refiere que va en aumento este y otros ilícitos, siendo el uso no regulado de tecnologías de la información una de las causas. Asimismo, la UNODC, refiriéndose al informe de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C.El 23 de febrero de 2018, fue el último día que vieron con vida a Kenni Mireya Finol. Ella ya había sido amenazada y agredida físicamente por su ex pareja. En diciembre él le dijo "las maté a todas, ahora sigues tú".En México se hizo una recopilación de la historia de vida de las mujeres asesinadas, para identificar las causas que las expulsaron de su país de origen y narrar la vulnerabilidad en la que siempre se encontraron en México, así como tratar de contrarrestar el estigma que estas jóvenes y sus familias han cargado por parte de la sociedad; asimismo elaboramos un organigrama interactivo que puede visitar aquí para conocer quiénes son los presuntos responsables de las redes de trata de personas internacional en nuestra región; y elaboramos un mapa para identificar las zonas de riesgo para las mujeres en el territorio mexicano.También se incluyó un breve análisis técnico sobre la infraestructura del web Zona Divas, así como la historia de los implicados en su operación, donde queda implícito que pese a su cierre en 2018 (y luego del asesinato de varias de las escorts de nacionalidad colombiana, venezolanas y mexicanas), su operación renació hasta continuarlo en otros dominios de páginas web.Para entender el origen de la migración sexual desde Venezuela, periodistas de este país explican cuáles son las condiciones en las que salen y son enganchadas las mujeres para ser comercializadas en México.Kenni, esta escort de figuras inverosímiles cuya historia desató el interés por estos crueles asesinatos de venezolanas en México; y Brayan, el supuesto asesino que llegó a sacarle los ojos y quemarla con ácido, no venían de mundos distintos. Quizá los unía más la similitud de orígenes, el peso de crecer en la pobreza y la precariedad y endurecerse para acceder a aquello que querían: dinero, poder, fama… pero sobre todo futuro. En algún momento Tepito se convirtió en un lugar común para bellas escorts extranjeras con necesidad (obligación) de hacer buena lana cada día; precisamente, a la vez que a los nuevos líderes de los grupos criminales de barrio les apetece vivir y rodearse un poco más por lo alto.Este trabajo multimedia fue realizado por los equipos de investigación de Pie de Página, Fusión, El Pitazo, Tal Cual, runrun.es y Enjambre Digital, consúltalo aquí