Huyó de la política para no enemistarse con su pueblo

Castaños, Coah.- Dentro de los personajes emblemáticos de la Región Centro, se contempla una figura de amistad, alegría, desarrollo, visión, y un sin fin de calificativos que la misma sociedad ha puesto al cariñosamente recordado Don Prudencio Garza, sambonense distinguido entre miles.



Con el apoyo y en coordinación con datos proporcionados por Arturo Preciado, otro sambonense quien se encargó de plasmar algunos de las características más recordadas de este célebre negociante.



Es bien recordado dentro de las horas de pláticas interminables con Don Prudencio en su famoso negocio, conocido por todos como “Almacenes San Buena”, donde los sambonenses acudían a comprar o negociar algún artículo que este excéntrico de los negocios llegó a tener en sus aparadores.



Tantas cosas que conversaba este sencillo señor; es muy bien recordado, debido a que siempre hablaba de su padre, Don Maurilio Garza Ábrego y de su madre la señora Doña Feliciana Campos García.



“Recuerdo muy bien que siempre me decía que había nacido un 26 de marzo de 1924 y que era el quinto hijo de 9 hermanos, familia que era apreciada y sobre todo que luchaba por salir adelante, hasta lograrlo”.



Era impresionante ver la gran memoria que Don Prudencio tenía a la edad aproximada de 80 años, cuando aún mantenía la agilidad mental y física para poder entablar conversaciones y dar detalles de con quien platicaba.



A su vez, era muy grato hablar con Don Prudencio un hombre que toda su vida se dedicó al comercio; ya que él mismo comentaba que para eso había estudiado la carrera de contador privado, destacando la gran cantidad de artículos que tenía en venta en “Almacenes San Buena”, lugar en donde podías encontrar todo para el campo, el hogar, ferretería, talabartería, ataúdes y muchas cosas más, sin duda un adelantado a su época, que dio felicidad de un sin fin de familias en su pueblo natal y de sus alrededores.



En ese amplio y surtido negocio encontrabas todo lo que en ningún otro lugar ibas a encontrar; sin duda alguna Don Prudencio Garza Campos, fue una figura muy representativa del municipio de San Buenaventura y en toda la República Mexicana, sobre todo por su sencillez, gran sentido del humor y por su gran capacidad de hacer negocios.



Sin duda alguna un hombre que en vida dio mucho de que hablar, principalmente por sus amistades con muy bellas y simpáticas actrices de su época como Yolanda del Río, Lola Beltrán y Lucha Villa y también por amistades como las de sus grandes amigos Eulalio González “Piporro”, Joan Sebastian, Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Pepe Aguilar y los toreros Eloy Cavazos, “El Zotoluco”, Manuel Capetillo, Jorge de Jesús “El Glison” y muchos más que parecieran incontables.



Don Prudencio Garza Campos, un hombre completamente fuera de serie, quien tuvo amistad con todos los gobernadores de Coahuila y con diversos presidentes del México de su época y por increíble que parezca fue un hombre que nunca ocupó cargo político alguno, ya que él mismo siempre argumentaba que no incursionaba en el mundo de la política; porque quería mucho a San Buenaventura y no quería enemistarse con nadie de su pueblo querido.



“Sin duda alguna, podríamos hablar por horas y por días de la gran vida y múltiples anécdotas de Don Prudencio Garza Campos; inclusive se podrían escribir libros completos de la vida de este buen hombre convertido en leyenda de San Buenaventura, Coahuila.



El recuerdo del amigo de todos, Don Prudencio Garza, permanece con cariño en todas y cada una de las coas o artículos que se adquirieron en su tienda; y que decir aún más de las frases con las que invitaba y promocionaba tanto su negocio como la tierra que lo vio nacer.



“Visite San Buenaventura”, “Tierra de mujeres bellas ;Y hombres poco obligados”, “Visite este bonito pueblo; donde no hay mordelones, y donde las mujeres mueren de parto, para no parir cabrones”, son solamente algunas de las frases célebres que aún perduran en la cultura de los sambonenses.