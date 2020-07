Iba por terapia y muere al llegar, queda en la puerta de clínica

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Cuando era llevado en taxi por sus familiares a consulta en la Clínica Dos del IMSS, un hombre murió en el trayecto al no soportar las secuelas de las enfermedades que padecía.



El deceso de Agustín Agüero ocurrió alrededor de mediodía, justo afuera del sanatorio a donde era trasladado, provocando así una fuerte movilización de las autoridades que arribaron para tomar conocimiento.



Los deudos del hombre de 37 años manifestaron que minutos antes lo abordaron en su domicilio de la colonia Misión Cerritos, de donde lo llevarían al lugar en que recibiría su terapia del día.



Abordo de un vehículo Nissan de alquiler, el hombre fue trasladado pero en el camino comenzó a sentir fuertes malestares, por lo que al llegar a la clínica ya no presentaba signos vitales.







Tras darse por enteradas, autoridades ministeriales acudieron al sitio para dar fe del deceso, recabando evidencias para descartar alguna situación violenta.



Luego de entrevistarse con los deudos, la autoridad confirmó que el desenlace del hombre había derivado de causas naturales, por lo que no hubo necesidad de prolongar las averiguaciones.



Aún así, los restos del hombre fueron trasladados a las instalaciones del Semefo, donde permanecerán bajo resguardo de la autoridad hasta que sean reclamados por los deudos.