Iberdrola va a invertir más de 5 mmdd en México hacia 2024

La empresa española, Iberdrola, planea ejercer inversiones por más de cinco mil millones de dólares durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues su objetivo es suministrar energía a clientes de alto consumo.José Enrique Alba Carcelén, director general de la empresa en México, aseguró que ante la suspensión que hizo el gobierno federal de las subastas eléctricas de largo plazo, la decisión no afecta de ningún modo los planes de Iberdrola, pues su objetivo es desarrollar proyectos, cuya energía sea vendida de manera directa a los grandes consumidores, principalmente industriales.Sin embargo, también dijo que el desarrollo de sus proyectos dependerá de la certeza que se dé en la política energética a la participación privada. “Al tener la capacidad de comercializar la energía eléctrica, directamente con los clientes, no necesitamos de las subastas para anclar o apalancar los proyectos. Habrá compañías que sí, pero nosotros como nos financiamos, no necesitamos estas subastas”.Aseguró que la realización de los proyectos que tienen planeados hacia 2024, principalmente de energías renovables como la solar y eólica, no estaban anclados a las subastas, por lo que su estrategia de inversión y desarrollo en México no cambia.Dijo que es correcta la estrategia que busca seguir el gobierno federal para impulsar el desarrollo de las empresas del Estado como lo es Pemex y la CFE. Sin embargo, consideró que los privados pueden ser un complemento."Es una realidad que México va a necesitar más energía en los siguientes años. Si se quiere crecer al ritmo de 4.0%, se va a demandar más energía. Lo que no podemos permitirnos es que no haya una coordinación adecuada entre sector público y privado, pues al final se frena el crecimiento”, agregó.La carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a España, para pedir disculpas por los actos cometidos durante la conquista, no afectarán de ninguna manera las relaciones comerciales y económicas entre ambos países.El director general de Iberdrola en México, José Enrique Alba Carcelén, aseguró que se trata sólo de altercados políticos que se convertirá en un “tema anecdótico” y sin ninguna trascendencia."Son dos países que desde hace muchos años vienen colaborando muy bien, tienen una relación muy estrecha en el área empresarial en los dos sentidos”, dijo.Aseguró que empresas mexicanas operan en España de manera exitosa, así como también las españolas han logrado establecerse en México de manera competitiva, por lo que la petición hecha por el gobierno no afectará los logros que se han alcanzado."Siempre y cuando sigamos llevando esa complementariedad, y llevemos al otro país lo mejor del otro país hermano, al final creo que estamos en el mejor de los mundos”.Es importante recordar que cerca de 37 por ciento de la capacidad de generación eléctrica de México proviene de los productores independientes, es decir, de empresas privadas que en las últimas dos décadas han invertido más de 25 mil millones de dólares.De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Energía, Iberdrola, Naturgy, Fisterra Energy, entre otras, son las españolas del sector con mayor presencia en México.