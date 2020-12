Ideas para celebrar el año nuevo de forma segura

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Para que en la llegada del 2021 no se quede nadie de tus seres queridos fuera de la celebración, pero se sigan atendiendo las restricciones sanitarias establecidas por las autoridades, la tecnología te da la mano.



De manera virtual, diferentes apps te ofrecen la oportunidad de estar cerca de tus seres queridos, por lo que si deseas convivir con toda tu familia la última noche del año y aún no sabes cómo, conoce algunas de entretenidas actividades virtuales que te divertirán.



JUEGOS



UNO!

Se trata del clásico juego de cartas, pero ahora disponible para celular con una variedad de modos de juego, desde el modo tradicional hasta crear tus propias reglas de juego en la "Sala Divertida".



Among Us

Uno de los juegos que más popularidad ganó en el año es una opción para que la familia se convierta en tripulante de una nave y descubra a otro de los miembros que se le asignó ser el impostor. Pueden participar hasta 10 personas.



Kahoot

En esta plataforma podrás organizar concursos a través de cuestionarios de opción múltiple. En el modo gratuito se admiten hasta 10 usuarios.



Pinturillo 2

Hasta 12 jugadores pueden participar en la partida en tiempo real, la cual consiste en que por turnos, cada persona va a dibujar una palabra asignada por la aplicación y los demás tendrán que adivinarla.



MÚSICA

Spotify Party

Esta opción es perfecta para quienes aman escuchar música, pues permite que cinco dispositivos de donde quiera que estén transmitan las mismas canciones al mismo tiempo.



VIDEOLLAMADA

Zoom

La considerada app del año, es ideal para la convivencia con más personas. Pueden participar hasta 100 dispositivos durante 40 minutos en la versión gratuita, y no es necesario que todos se registren, solo quien realice la reunión o desee incluir a más personas.



House Party

Permite conectar hasta ocho dispositivos en salas privadas en las que si se desea, se pueden jugar algunas actividades; incluye aplicaciones como Pictionary y Karaoke, entre otras.



Hangouts o Skype

Disponible para web, IOS y Android en esta aplicación pueden acceder hasta 10 dispositivos.



TODOS A LA VEZ

Netflix Party

Si prefieres ver películas o series, esta plataforma web comparte de forma sincronizada el programa a elección hasta para 10 usuarios y tiene un apartado de chat al lado derecho de la pantalla.



Watch2Gether

Compatible con YouTube, Vimeo, Facebook, Twitch, Mixcloud y Soundcloud, permite ver y escuchar al mismo tiempo con dos o más personas desde cualquier dispositivo con acceso a internet y sin necesidad de registrarse.



Kast

Puede conectar hasta 100 participantes con acceso a internet en algún en computadora o móvil para ver películas series, videojuegos, chatear o realizar video llamadas.