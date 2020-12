Ideas para tu árbol de Navidad que cuidan el planeta

Escuchar Nota

Ya es diciembre y las festividades están a la vuelta de la esquina, quizá ya te has dado a la tarea de colocar tu árbol de Navidad y demás decoraciones que acompañan estas celebraciones, si no, tal vez aún estás pensando cuál será el tema de este año, y porque no, pensar en una celebración amigable con el medio ambiente.Es por eso por lo que aquí de tejamos algunas propuestas de las más diversas formas y colores, con cualquier material que diariamente desechamos, para que todo el mundo pueda fabricarse su propio árbol de navidad con productos sustentables.Un árbol de navidad con troncos de madera y bien decorado, puede ser una gran opción, si eres de las personas que acostumbra a dar paseo por el bosque, es muy común que encuentres troncos de buen tamaño que pudieran servir para fabricar tu árbol.El árbol ideal para las librerías o bibliotecas. Un árbol de quita y pon en el que solo necesitas colocar una sobre otra esa colección de enciclopedias que ya no lees.Solo necesitas una escalera de madera y colocar series de luces alrededor, incluso puedes aprovechar el cable y colocar adornos sobre este.Para elaborar este árbol tendrás que darte a la tarea de coleccionar todos los corchos de las botellas que abras a lo largo del año, verás que a acomodarlos en forma de pino el resultado será asombroso.En esta época del año es común que las piñas sean vendidas en mercados o tianguis, aprovecha que es temporada y adquiere varias, píntalas, dales un toque personalizado y listo.Solo necesitas colocar una serie en forma de pino pegada a la pared y listo, también puedes agregarle escarcha, esferas e incluso fotografías, muy original.Con información de Excélsior