Identifican a 2 por crimen en casa de Secretario

La Fiscalía General del Estado de Colima identificó a dos personas que participaron en los hechos ocurridos el lunes pasado durante una fiesta en casa del ex Secretario de Turismo, Efraín Angulo Rodríguez, donde murió un menor de edad por estrangulamiento.La institución aseveró que trabaja en la formulación de las respectivas órdenes de captura de los señalados por los delitos de secuestro agravado, homicidio, tentativa de homicidio y robo.Asimismo, informó que abrió otras carpetas de investigación por la posible comisión de delitos contra la salud y corrupción de menores.La Fiscalía detalló que ya fue recuperado el vehículo Prius Toyota color blanco, propiedad del Gobierno del Estado, que fue robado por los responsables de los hechos.La unidad fue puesta a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.Aseguró que el personal ministerial ha recabado diversas declaraciones y testimonios como parte de las diligencias, sin embargo, el resultado de la investigación se podrá conocer una vez que haya concluido y que el momento procesal lo permita para no violar el debido proceso penal."La Fiscalía General del Estado tiene un firme compromiso con la transparencia y con el derecho de la sociedad a mantenerse informada, sin embargo, la ley exige secrecía en estos procesos y nos impide ventilar datos que pueden interferir y entorpecer la prioridad de esclarecer el caso; estos sólo serán dados a conocer una vez concluidas las investigaciones", manifestó.Por otro lado, informó que el Fiscal Gabriel Verduzco recibió en su despacho al padre y a un tío del menor fallecido."Para compartir con ellos el avance que se tiene de las investigaciones y las acciones que se vienen desarrollando para el total esclarecimiento de este crimen, además de expresar sus condolencias y brindar todo el apoyo de parte de la institución a su cargo", indicó.La Fiscalía afirmó que el cuerpo del menor fue entregado a sus familiares hasta la madrugada del miércoles debido a que no estaba identificado."El cuerpo de la persona fallecida ingresó al Servicio Médico Forense cerca de la 1 de la mañana del día 5 de marzo y fue entregado 24 horas después, debido a que no estaba identificado y por varias horas se trabajó en la ubicación de la familia, además del tiempo que llevó la necropsia, las pruebas periciales y los trámites legales", manifestó.Según la versión del ex Secretario de Turismo, la noche del pasado lunes un comando armado irrumpió y asaltó su casa durante una fiesta donde convivían diez personas más.Uno de los presuntos agresores estranguló a un adolescente de 16 años de edad en una de las habitaciones de la vivienda.