Identifican a agresor y víctimas de tiroteo en Virginia

El ex empleado que mató a 12 personas en un edificio municipal de Virginia Beach antes de ser abatido se llamaba DeWayne Craddock, dijeron funcionarios de la ciudad este sábado.Las autoridades dedicaron una conferencia de prensa matutina a las víctimas. Proyectaron sus nombres en una pantalla, las llamaron por su nombre y suministraron detalles biográficos.El funcionario Dave Hansen dijo que 11 de los 12 asesinados eran empleados municipales, cuya ausencia "deja un vacío que nunca se podrá llenar". Al identificar a Craddock, las autoridades dijeron que no volverían a referirse a él.El tiroteo comenzó poco después de las 4:00 de la tarde del viernes, cuando Craddock ingresó a un edificio del Centro Municipal y "de inmediato empezó a disparar indiscriminadamente contra todas las víctimas", explicó el jefe de policía de Virginia Beach, James Cervera.Estaba armado con un revólver calibre.45, que tenía un silenciador conectado y un cargador extendido, que contenía más munición que uno estándar. Agentes de la policía entraron al edificio y sacaron a cuantos empleados pudieron para luego intercambiar disparos con el sospechoso, quien murió en el lugar.Craddock tenía 40 años. Trabajó como ingeniero en el Departamento de Servicios Públicos, la rama de servicios de agua y alcantarillado sanitario de la ciudad, durante unos 15 años.Se había graduado de la escuela secundaria Denbigh High School en 1996 y se enroló en la Guardia Nacional del Ejército, según un recorte de periódico de la época. Recibió entrenamiento militar básico y entrenamiento individual avanzado en Fort Sill, Oklahoma.Luego estudió ingeniería civil en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia. Tras obtener su diploma, trabajó en diferentes empresas privadas, hasta que se convirtió en empleado público.No tenía antecedentes penales. Lo único que figura en los registros son algunas infracciones de tránsito.En el lugar donde ocurrió el tiroteo, que según Cervera parecía una "zona de guerra", las autoridades encontraron el arma y varios cargadores vacíos.Megan Blanton, de 30 años, estaba en el edificio cuando todo comenzó. "Me pareció una eternidad", dijo al diario local The Virginian-Pilot.Arthur Felton logró abandonar el inmueble al comenzar el tiroteo. "Nunca hubiera pensado que pasaría algo así en mi edificio", dijo este empleado municipal al mismo diario. "La gente que fue alcanzada […] estoy seguro que conozco a la mayoría de ellos"."Es simplemente un día atroz […] Estamos con las víctimas y sus familias", comentó a periodistas el gobernador de Virginia, Ralph Northman, que se desplazó al lugar de los hechos.El alcalde de la ciudad, Bobby Dyer, dijo a su vez a periodistas que se trata "del día más catastrófico de la historia de Virginia Beach".También originario de la localidad, el cantante Pharrell Williams escribió en Twitter: "Estamos orando por nuestra ciudad, las vidas perdidas, sus familias y todos los afectados"."Estoy destrozado", tuiteó el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine. "Mi corazón está junto a todos aquellos que perdieron a un ser querido", agregó quien fuera candidato junto a Hillary Clinton en las presidenciales de 2016.Estados Unidos sufre habitualmente tiroteos similares. El 20 de abril, el país conmemoró el vigésimo aniversario de la matanza del liceo de Columbine, en Colorado, en la que dos alumnos mataron a balazos a 12 compañeros y a un profesor.En un país en el que la tenencia de armas está garantizada por la segunda enmienda de la Constitución, desde el comienzo de este año se registraron 150 tiroteos con más de cuatro víctimas (muertos o heridos), señaló Gun Violence Archive, una oenegé especializada en la violencia con armas de fuego.En Virginia, el tema ha tomado una dimensión particular, al tratarse del estado donde tiene su sede la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el principal lobby nacional de las armas. Se trata de un estado tradicionalmente conservador pero donde el Partido Demócrata crece en influencia a medida que avanza la urbanización y su población se diversifica.En 2007 Virginia fue escenario de un tiroteo particularmente mortífero, cuando un estudiante con problemas mentales mató a 32 personas en el campus de la universidad Virginia Tech.