Identifican a mujer como ‘super contagiador’ de coronavirus en Surcorea

Escuchar Nota

Seúl.- Corea del Sur confirmó "de golpe" 15 casos de contagio del nuevo coronavirus, el mayor número desde que comenzó la propagación del patógeno, que ha infectado ya a un total de 46 personas en este país.



De estos 15 casos, 13 corresponden a residentes de la ciudad de Daegu (a unos 230 kilómetros al sureste de Seúl) y sus alrededores, informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea (KCDC).



Se cree que todos se contagiaron de Covid-19 a través de una mujer de 61 años de Daegu (10 de los infectados son miembros de la misma iglesia que ella) que se cree que podría ser lo que se llama un "supercontagiador".



La mujer estuvo a final de enero en Seúl, donde visitó un hospital en el que pudo haberse contagiado.



Los otros dos casos han sido reportados en Seúl y sus alrededores y corresponden a la hija, de 11 años, de una mujer que dio positivo por el virus hace días y a un hombre de 77 años.



Los 15 se encuentran ya en cuarentena y bajo tratamiento, según el KCDC.



El KCDC ya advirtió el martes que Corea del Sur está entrando en una nueva fase de la epidemia, en la que empiezan a darse contagios en personas que no viajaron al extranjero y no tuvieron contacto directo con otros pacientes infectados.



Según datos de hoy miércoles un total de mil 30 personas en Corea del Sur están actualmente en cuarentena y sometiéndose a pruebas para confirmar o no la presencia del virus, casi 200 más que en la víspera.



El virus SARS-CoV-2, que provoca la neumonía Covid-19, ha dejado más de 2 mil muertos en China y casi 75 mil contagiados en una treintena de países, aunque el 99% de los casos se han reportado en el país asiático.