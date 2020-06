Identifican a nuevo sospechoso en el inquietante caso de Madeleine McCann

Escuchar Nota

"Alguien por ahí sabe mucho más de lo que están dejando ver", dijo Mark Cranwell, el investigador británico que lidera la búsqueda.



Desde hace más de una década, el misterio sobre el paradero dePero la suerte de la menor británica que cuyo rastro se perdió en 2007 en una playa de Portugal sigue siendo uno de los grandes dolores de cabeza para las grandes agencias de investigación criminal de Europa.Y ahora, 13 años después, nuevas evidencias apuntan a otro presunto responsable.Y, de acuerdo con Scotland Yard, habría estado en el lugar y la hora donde la menor fue vista por última vez.Ahora, las autoridades británicas buscan información sobre la camioneta y otro vehículo que utilizó el sospechoso y que fue transferido a otro nombre el día después de que la niña desapareció.De acuerdo con el oficial, la policía continúa considerando a McCann "persona desaparecida" porque no tiene "evidencia definitiva" sobre si está viva o no.Sin embargo, los investigadores alemanes de la Oficina Federal de Policía Criminal, el Bundeskriminalamt (BKA), clasificaron la búsqueda como una "investigación de asesinato".Scotland Yard dijo queLa policía británica indicó que el hombre, que se encontraba arrestado por un "asunto no relacionado" y que tenía "condenas anteriores", pero se negaron a proporcionar más detalles.Cranwell comentó que el preso, que entonces tenía 30 años, frecuentaba el Algarve, el extremo sur de Portugal, entre 1995 y 2007, e iba de un lado a otro en su autocaravana."Algunas personas conocerán al hombre que estamos describiendo hoy... quizás conozcas algunas de las cosas que ha hecho", dijo.Las autoridades creen que el sospechoso estaba en el área de Praia de Luz, donde se alojaba la familia McCann, cuando niña desapareció.La policía dio a conocer detalles del número de teléfono del sospechoso y el número que marcó diciendo que cualquier información sobre ellos podría ser "crítica" para la investigación."Son testigos clave y los instamos a que se pongan en contacto", dijo Cranwell.La policía informó que el sospechoso estuvo inicialmente entre las 600 personas que los detectives investigaron durante la llamada Operación Grange, aunque no encontraron evidencias inicialmente en su contra.Desde entonces, los detectives británicos han llevado a cabo "investigaciones exhaustivas" en Portugal y Alemania para reunir más detalles sobre el sospechoso.Scotland Yard dijo que estaban tratando de "probar o refutar" su participación en el caso.