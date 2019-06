Identifican a presuntos asesinos de estudiantes de CDMX

La titular de la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), Ernestina Godoy, informó que ya hay posibles responsables por las muertes de los estudiantes Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño, informó Milenio "Cada día se van fortaleciendo esas líneas, si ya hay posibles responsables, no somos nosotros quienes definirán si son responsables o no, solamente vamos a poner ante los responsables las evidencias", dijo en conferencia de prensa."En su momento vamos a solicitar las órdenes de aprehensión una vez que tengamos todos los elementos", añadió.Godoy explicó que hay avances en ambos casos, principalmente en el de Leonardo, estudiante de la Universidad Intercontinental que fue hallado muerto ayer, debido a que se consiguieron más imágenes."Tenemos avances en los dos, en el caso de Leonardo hay muchas más imágenes que nos permiten avanzar más rápido", comentó.Destacó que los casos no se relacionan uno con el otro y aseguró que no se descarta ninguna de las líneas de investigación actuales."Son casos separados y entre más avanza las investigaciones, más se separan, tienen cosas distintas. No tienen nada que ver un caso con otro", reiteró."Estamos atendiendo, avanzando, estamos buscando que las pruebas sean sólidas, que la imputación en algún momento sea una carpeta de investigación muy robusta", resaltó.