Identifican ADN de otra víctima de ataques del 11-S

Once meses después de identificar los restos de la última víctima, ayer se anunció un nuevo caso positivo en el largo proceso forense de casi 18 años de los ataques terroristas del 11-S en el Bajo Manhattan.Se trata del fallecido identificado número mil 643. Aún quedan pendientes más de 1,100 de las 2 mil 753 personas que fueron reportadas como desaparecidas, equivalente al 40%.El nombre del nuevo cadáver identificado no se hará público, dijo la Oficina del Jefe Examinador Médico de la Ciudad (OCME).Se trata de un hombre cuyos restos no fueron recuperados hasta 2013. Luego fue sometido a pruebas de ADN.Las innovaciones en las pruebas de ADN han dado nuevas esperanzas a los familiares de las víctimas del 11 de septiembre. “Hemos vuelto a la misma muestra de hueso varias veces y en las últimas 11 veces no habíamos obtenido ningún perfil de ADN”, dijo a Pix11 el jefe de laboratorio de OCME, Tim Kupferschmid el año pasado. “Pero en esa 12da vez, con esa nueva tecnología aplicada, pudimos obtener un perfil de ADN”.En julio pasado se informó de la última identificación: Scott Michael Johnson, un analista de valores de 26 años que trabajaba en las Torres Gemelas, fue oficialmente la víctima número 1,642.Casi 3 mil personas murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania, en el peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos.No todas las víctimas de ese día han sido identificadas. Y muchas más han fallecido o reportado enfermedades en años posteriores, a consecuencia de los hechos.