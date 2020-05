Identifican cepa de coronavirus más agresiva que la del Covid-19: estudio

Escuchar Nota

“Además de propagarse más rápido, puede hacer que las personas sean vulnerables a una segunda infección después de un primer ataque con la enfermedad”, advirtió el informe.

“La historia es preocupante, ya que vemos una forma mutada del virus emergiendo muy rápidamente, y durante el mes de marzo se convirtió en la forma pandémica dominante”, escribió la líder del estudio Bette Korber, bióloga computacional en Los Alamos, en su página de Facebook. “Cuando los virus con esta mutación ingresan a una población, rápidamente comienzan a hacerse cargo de la epidemia local, por lo que son más transmisibles”.

A mutant coronavirus has emerged, even more contagious than the original, study says https://t.co/v5JVw3qe74 — Los Angeles Times (@latimes) May 5, 2020

Identifican una, la cual parece ser, según un nuevo estudio realizado por científicos del Laboratorio Nacional de Los Alamos.En este sentido, “La nueva cepa, escribieron los científicos”.El informe de 33 páginas fue publicado el jueves en BioRxiv , un sitio web que los investigadores usan para compartir su trabajo antes de que sea revisado por pares, un esfuerzo para acelerar las colaboraciones con científicos que trabajan en las vacunas o tratamientos Covid-19. Esa investigación se ha basado en gran medida en laLa mutación identificada en el estudio. Los autores del estudio señalan es “necesaria genera una alerta en las primeras etapas del contagio” para que las vacunas y medicamentos en desarrollo en todo el mundo sean efectivos contra la cepa mutada.El estudio se basó en un análisis computacional de más de, recopilado por la Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos de Influenza, una organización público-privada en Alemania. Una y otra vez, el análisis encontró que la nueva versión estaba en transición para convertirse en dominante.El equipo de Los Alamos, asistido por científicos de la Universidad de Duke y la Universidad de Sheffield en Inglaterra, identificó. Esas mutaciones ocurrieron entre los casi 30 mil pares de bases de ARN que otros científicos dicen que forman el genoma del coronavirus. Los autores del informe se centraron en una mutación llamada D614G, que es responsable del cambio en los picos del virus.“Esta es una noticia difícil”, escribió Korber, “pero no se desanime por eso. Nuestro equipo en LANL pudo documentar esta mutación y su impacto en la transmisión solo debido a un esfuerzo global masivo de personas clínicas y grupos experimentales, que hacen que las nuevas secuencias del virus () en sus comunidades locales estén disponibles tan rápido como posiblemente puedan“.El informe contieneWashington fue uno de los primeros estados en ser golpeado con la cepa original a fines de febrero, pero para el 15 de marzo la cepa mutada dominó. El virus original golpeó a Nueva York alrededor del 15 de marzo, pero en cuestión de días la cepa mutante se hizo cargo. El equipo no reportó resultados para California.Los científicos de las principales organizaciones que trabajan con una vacuna o medicamentos le han dicho al Times que están confiando en la evidencia inicial de que. El informe de Los Alamos podría anular esa suposición.Si la pandemia no disminuye estacionalmente a medida que el clima se calienta, advierte el estudio, el virus podría sufrir más mutaciones incluso mientras las organizaciones de investigación preparan los primeros tratamientos médicos y vacunas. Sin asumir el riesgo ahora, la efectividad de las vacunas podría ser limitada. Se supone que algunos de los compuestos en desarrollo se adhieren a la espiga o interrumpen su acción., advirtieron los autores del estudio.Todavía se desconoce si este virus mutante podría explicar las variaciones regionales en la intensidad con que Covid-19 está afectando a diferentes partes del mundo.Eso sería un problema si la mutación hace que el virus sea tan diferente de las cepas anteriores que las personas que tienen inmunidad a ellos no serían inmunes a la nueva versión.Si ese es el caso, podría hacer que, escribieron los autores del estudio.