Identifican cuerpo de hombre desaparecido 6 años después

Escuchar Nota

"Pasaron seis años para que las autoridades realizaran la identificación de los restos de esta persona que fue secuestrado por integrantes del grupo delictivo de los Ardillos", afirmó el presidente del Colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, quien acompañó a los familiares de Crescenciano para que le entregaran sus restos.



localizada en el punto conocido como "El Huizache", en el Municipio de Zitlala,Sin embargo,en la comunidad de Macuixcatlán para dirigirse a bordo de su camioneta a Chilapa,De regreso a su casa,, luego fue al centro de salud y al Hospital General de Chilapa sin poder localizarlo.Por la desaparición del taxista, la entoncesintegró la averiguación previa Alv/Sc/01/0457/2014.En entrevista, el activistay estatales en este municipio."Yo siempre he dicho que en Chilapa hay una crisis humanitaria yo le he dicho al Presidente (Andrés Manuel López Obrador) que estamos en las mismas", afirmó.Consideró que los seis años que tuvieron que pasar para que Crescenciano Niño Luján fuera identificado es una muestra de que no hay un buen trabajo forense en Guerrero.Anunció que va a plantear a las autoridades de la Fiscalía y de la Secretaría de Salud que realicen una revisión de todos los cadáveres que están almacenados en las distintas unidades del Servicio Médico Forense de Guerrero.El activista no descartó que algunos cadáveres que están en estos Semefos y en el panteón ministerial pertenezcan a desaparecidos de Chilapa."En el 2014 y en el 2015 hubo muchos desaparecidos en Chilapa y sus familiares los siguen buscando", detalló.Díaz Navarro acusó que en Guerrero hay una total impunidad, ya que desde el 2016 se libraron 25 órdenes de aprehensión por delitos federales contra integrantes del cártel de Los Ardillos y ninguna de estas ha sido ejecutada.Afirmó que la detención del líder de Los Rojos, Zenén Nava, en el 2019 habría sido una negociación de las autoridades para dejarle la plaza en Chilapa a Los Ardillos."Le entregaron en charola de plata a los Ardillos el control de Chilapa, Zitlala, Quechultenango, Atlixtac, Ahuacuotzingo, Acatepec, Tixtla, Mártir de Cuilapan", añadió.