Cuerpo hallado en tambo fue feminicidio: ‘ex’ la citó para estrangularla

Saltillo, Coah.- A Claudia, de 34 años, la estrangularon hasta la muerte. Su cuerpo fue hallado dentro de un tambo de basura en la colonia Colinas de San Francisco. Decidida a cerrar de forma definitiva su relación sentimental, acudió a la cita con Carlos, su exnovio, sin imaginar el desenlace.



El pasado jueves, Claudia “N”, quien se desempeñaba como mesera para sacar adelante a su hijo de 9 años, recibió una llamada de Carlos, su expareja, quien la invitó a casa de un amigo con la intención de platicar sobre la posibilidad de reanudar la relación que terminaron un mes atrás. Con una nueva pareja en su vida, aceptó la invitación solo para decirle a Carlos que todo había terminado.







Se alistó y se trasladó en taxi a la calle Francisco Solano 483 de la colonia Colinas de San Francisco. Su madre le advirtió que no confiaba en su exnovio, pues siempre mostró actitud dominante.



Fuentes ministeriales señalaron que al momento en que Claudia llegó al domicilio, los sujetos convivían entre bebidas embriagantes; la hipótesis la confirmaron vecinos, quienes señalaron que a diario las fiestas se prolongaban hasta altas horas de la noche.



De acuerdo con datos periciales, las autoridades lograron saber que Claudia fue brutalmente golpeada y arrastrada por la vivienda, donde finalmente la estrangularon. Echaron el cuerpo envuelto en cobijas y bolsas negras en un bote de basura azul propiedad de uno de sus vecinos.



Quería desaparecer el cuerpo de Claudia



Alrededor de las 18:00 horas, la madre de Claudia intentó localizarla por WhatsApp. “Márcame hija” le escribió, pero no obtuvo respuesta.



A esa misma hora, trabajadores de la recolección de basura daban aviso a las autoridades del hallazgo del cuerpo de la mujer, por lo que agentes de investigación y elementos de diversas corporaciones acudieron al lugar.



Antes de huir, Carlos, quien se desempeña como guardia de seguridad, limpió la vivienda con ayuda de su amigo, con la intención de ocultar los rastros de violencia a la que fue sometida Claudia.



También tuvieron tiempo para dar de baja sus redes sociales, así como sus cuentas de WhatsApp y teléfono celular.



La Agencia de Investigación Criminal anda tras la pista de los responsables, quienes presuntamente son originarios del sur del país.



Entre tanto, la madre de la víctima no encuentra la forma de enterar a su nieto sobre la muerte de su madre.



Según el dictamen del médico forense, la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento, con lo cual la Fiscalía General del Estado desechó la teoría de que su cuerpo fue desmembrado.